“Ópera de Colombia me debe más de $200 millones”: empresario Jean Claude Bessudo

Después de las denuncias de W Radio sobre pagos incumplidos de la Ópera de Colombia a artistas y contratistas desde el año 2022, se sumó la voz del empresario y presidente del Grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, quien hasta ayer perteneció a la junta directiva de la Fundación Camarín del Carmen Ópera de Colombia.

Bessudo le confirmó a este medio que no solamente le deben a los artistas, sino que él hizo un préstamo para la fundación por más de 200 millones de pesos hace 2 años que aún no le han pagado.

“Yo cumplo en septiembre de este año 77 años y pienso que hay que dejar gente joven entrar a las juntas del sector cultural de Colombia y uno debe aprender a hacerse al lado. En esas juntas a mí me pusieron, tanto el presidente Belisario Betancourt y la directora de ese entonces, Gloria Zea, en todas sus juntas de actividades culturales (...) Yo estoy grandecito y debo poder asumir mi responsabilidad. René me pidió en dos oportunidades 100 millones de pesos para ponerse al día y poder recibir recursos para el sector cultural y bueno, no fue así. Las dos veces que le presté dinero me incumplió. Confío en que algún día eso se pague. Lo más problemático es la deuda con los artistas”, dijo.

Bessudo cuenta que, durante las juntas directivas, Coronado les presentaba la situación financiera de la Ópera, pero que en realidad se centraban más en los aspectos culturales.

“Nos presenta los estados financieros, donde hay un número global como “deudores varios, pero tratamos de hablar más de la programación de la Ópera que los aspectos financieros. No debemos descuidar, ni los administrativos, ni los financieros. He insistido mucho en que se pagara y se hicieran reservas para las prestaciones sociales de los empleados y tratar de poner orden en estas administraciones”, señaló.

Según Bessudo, hay un grave problema administrativo por parte de la Ópera y el cual, la fundación se comprometió a pagar en el segundo semestre de este año.

“Sí hay un problema administrativo en la Ópera de Colombia. Yo hablé con René Coronado, quien fue el sucesor de Gloria y tiene una deuda de aproximadamente 1.000 millones de pesos con el sector bancario y entre otras deudas con proveedores y una deuda con los artistas de 180 millones de pesos. Él me prometió y me garantizó que iba a saldar esa deuda de esos 180 millones con ingresos del segundo semestre, tanto en taquilla como en patrocinios. Espero que eso se cubra. Personalmente hemos apoyado la Ópera en varias oportunidades para que salga de deudas”.

Finalmente, el empresario señaló que el director de la Ópera está lleno de buena voluntad y es él quien debe anunciar si se “siente incapacitado para seguir en la entidad o actuar como gestor cultural”. Cabe resaltar que W Radio invitó al director de la Ópera de Colombia a sus micrófonos, pero señaló que no estaba interesado.

Escuche la entrevista completa a continuación: