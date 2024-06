¿Qué pasa con el cerebro cuando estamos muriendo?

La muerte, además de ser un episodio bastante doloroso para todos los familiares y amigos del paciente, es una de las situaciones que más generan dudas entre muchas personas, al no saber qué pasa luego de morir.

Una de las preguntas más comunes es qué pasa con nuestro cerebro y corazón cuando fallecemos, pues en varias ocasiones se ha dicho que hay un último suspiro, que incluso hay personas que luego de ser declaradas muertas pueden escuchar o sentir lo que pasa a su alrededor.

Ante esto, el neurólogo Leonardo Bello, explicó que generalmente el cerebro o algunos órganos como el oído e incluso el corazón, siguen funcionando por 10 o 15 minutos.

“Las neuronas empiezan a morir, dejan de funcionar luego de 10 o 15 minutos por mucho”, detalló.

Asimismo, dijo que hay algunos órganos más susceptibles a la isquemia, lo que hace que las células dejen de funcionar. Debido a esto, “el cerebro no es el último órgano que va a dejar de funcionar, es uno de los primeros que va a empezar a fallar”.

Sobre las últimas palabras de un paciente que está a punto de fallecer, o lo que se conoce como ‘desvariar’, el médico aseguró que es normal que el cerebro, al ir muriendo, genere imágenes que son como sueños, esto, por cuenta de que empieza a disminuir la función en algunas áreas.

De hecho, apuntó que “puede haber una muerte cerebral, pero el resto del cuerpo sigue funcionando”.

Por otro lado, comentó que en caso que existan fallas en el tallo cerebral, sí hay una muerte repentina, debido a que “es el que da las funciones vitales del corazón, si falla eso en el cerebro ahí si morimos en la totalidad”.

Muerte cerebral

Frente a la muerte cerebral, el doctor subrayó y recomendó que los pacientes que llegan a esta condición no deben ser desconectados, pues ellos “poco a poco van a dejar de respirar”.

Y añadió: “El cuerpo no dura mucho tiempo sin la función del cerebro. El cerebro es el que comanda todo en el cuerpo, él es el que dice que se mueva todo y sus funciones vitales van a dejar de funcionar con el tiempo”.

En cuanto al dolor que puede sentir una persona que ya fue declarada muerta, asegura que generalmente, durante el tiempo que se toman las neuronas en morir, el cuerpo sigue sintiendo porque las vías de sensibilidad siguen funcionando.

“Si yo toco a alguien que está muriendo él me puede sentir, su oído sigue funcionando, pero no va a ser consciente, por ende no va a haber respuesta a ese estimulo”, añadió Bello.