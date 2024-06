Abren investigación a capitán del Ejército tras denuncia por agresión a una oficial

La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el capitán del Ejército Nacional de Colombia, Cristian Yesid Cardozo, por presuntos maltratos físicos contra su expareja, otra oficial activa de la institución, tras la denuncia que publicó en exclusiva la W.

La regional de Instrucción de Cundinamarca sostuvo que, según dio a conocer la mujer a través de la W, el oficial habría golpeado, lesionado y ultrajado física y verbalmente. “De igual manera, se investigará un video en el que supuestamente quedó registrado el momento en el que Cardozo la toma del cabello mientras la empuja, la agrede y se ríe de ella”, señala la Procuraduría.

“Durante esta etapa procesal y con la solicitud de pruebas hecha por el Ministerio Público, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados para determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

“Desde 2016 me casé y empezó mi infierno, fui víctima de violencia física, psicológica y patrimonial que degradan mi dignidad, me afectan en mi parte laboral todo el tiempo, permití que me pegara y me agrediera, llegaba a mi trabajo con los hematomas que él me generaba, en reuniones me sacaba a cachetadas y hay testigos, cuando seguí el conducto regular con COPER, nunca vieron el contexto, la Fiscalía y la línea púrpura me dieron la mano, pero el Ejército lo vio como una historia de amor que tenía que superar”, dijo en diálogo con La W, la capitán Andrea Marentes.

Además, añadió: “Después de instaurar la queja ante COPER contra el capitán Cardozo e iniciar el divorcio, empezaron las medallas, cuando él está en la JEP, dos procesos en investigación, y en 2022 lo lanzan como imagen, por lo que al verlo cuestioné por qué lo utilizan como imagen y el Ejército respondió que ya no aparece, sin embargo las fotos de él siguen apareciendo en medios de comunicación”.

En uno de los videos que conoció La W, el hombre la toma del cabello mientras la empuja, la agrade y, como si fuera poco, se ríe de ella. En otra imagen, de otro acto de violencia, se ve como quedó el brazo de la capitán, con moretones y rasguños.

Pese a que la denuncia de la mujer fue dada a conocer al Ejército y también radicada ante la Fiscalía General de la Nación, a la fecha aún no se han tomado decisiones en cuanto al capitán Cristian Yesid Cardozo. De hecho, en varios oficios enviados a la institución, la mujer advierte sobre su situación personal ya que su expareja estaba siendo usada como imagen de algunas unidades militares pese a que también tiene un procesoactivo en la JEP por presunto homicidio.

“Haciendo uso de la información suministrada en la PQRS por parte de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, se tendrán en cuenta las consideraciones del caso para futuras publicaciones”, fue la respuesta que le dio el Ejército a la capitán en su momento.