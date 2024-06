Colombia debe encontrar equilibrio en toda la Selección: Mario Kempes sobre Copa América

Mario Alberto Kempes, exfutbolista argentino, conversó en los micrófonos de La W sobre el debut que tendrá la Selección de Argentina contra Canadá este jueves, en el marco de la Copa América.

Según comentó, “son chicos jóvenes, no digamos que recién empiezan porque Argentina ya tiene una Copa América y un Mundial, para ellos esto es muy lindo, se tienen que esforzar más por el hecho de ser campeones, todos le van a querer ganar”.

En cuanto al encuentro que tendrá con Canadá, el argentino comentó que “todos los primeros partidos son comprometidos, todos le quieren ganar al campeón, Canadá va a dar mucha pelea, va a buscar que Argentina no mantenga la pelota, pero los partidos haya que jugarlos dentro de la cancha y ganarlos, no se pueden ganar antes de empezar. Argentina tiene equipo como para buscarle las costillas a un Canadá que va a estar muy peleón y queriendo dar la sorpresa”.

En esa misma línea, Kempes aseguró que la Selección Colombia está haciendo las cosas bien, “en esta Copa América puede reforzar ese buen funcionamiento, ya veremos cuando empiece a rodar la pelota si se ve lo mismo que se ha visto hasta ahora”.

En cuanto a su faceta como comentarista, el exfutbolista indicó que “siempre me gustó, esta es otra faceta en la que yo digo lo que veo y no me guio por lo que la gente quiere que yo opine, no tengo pelos en la boca, no soy amigo de nadie, lo que veo lo digo, esto es como la mesa de café, es lindo para la discusión”.

Sobre sus favoritos para esta competencia, mencionó a Uruguay y a Colombia, “todavía no ha empezado esto y a medida que llevemos un partido de cada zona podemos ir especulando lo que puede pasar”.

Por último, se refirió a James Rodríguez y los demás jugadores que se destacan en la Selección Colombia, “yo siempre he esquivado dar nombres especiales o aquello que pueda marcar una etapa en una Selección. Yo creo que una selección es un equipo, una selección de grandes jugadores que deben tener un gran grupo, pero el técnico tiene que encontrar el equipo y de ahí puede salir la figura. Colombia tiene que preocuparse por encontrar ese equilibrio en toda la Selección y lo demás es partido tras partido.”

Escuche la entrevista completa a continuación: