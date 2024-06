Colombia está en buen nivel y son potencia para la Copa América: el ‘Vasco’ Olarticoechea

Julio Jorge ‘Vasco’ Olarticoechea, exfutbolista argentino, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la Selección Argentina, quien debuta este jueves contra Canadá en la Copa América.

De acuerdo con el ‘Vasco’, para Argentina no será fácil ganar la Copa América, “es lógico que Argentina sea uno de los favoritos, pero hay varios equipos bastante fuertes, entonces no va a ser fácil para Argentina porque al haber ganado todo prácticamente, digamos que todos le van a querer ganar o sacarle puntos y eso a veces hace que debas tener un plus, veremos si en este campeonato lo van a lograr”.

Asimismo, comentó que “esta noche tiene un partido contra Canadá que será muy trabado, ellos tienen un equipo físicamente muy fuerte, hoy no hay rivales débiles, cuando empiece a correr la pelota vamos a ver cómo están los muchachos, si mantienen el mismo orden y el potencial que tuvieron en el Mundial y otros campeonatos”.

Por otra parte, la leyenda del fútbol argentino indicó que “yo creo que Argentina puede mantener el alto nivel porque los jugadores están y siguen con buen nivel, Canadá no lo va a hacer fácil, sé que son fuertes físicamente, para mí van a esperar a Argentina, van a achicar espacio y van a salir de contragolpe, es mi idea analizándolo desde afuera, no creo que Canadá salga a presionar desde arriba”.

Por último, Olarticoechea dio su punto de vista sobre la Selección Colombia y el nivel que tiene la ‘Tricolor’, “los veo muy bien, Colombia viene invicto 32 partidos. Están en un buen nivel y hay que considerar que son potencia para este Mundial también, no solamente Argentina, Brasil y Uruguay, sino que en se grupo entra también Colombia, Ecuador es un equipo fuerte tácticamente se le ve bien, va a ser un campeonato bastante complicado para todos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: