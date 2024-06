“Cuando se trabaja con él, lo único que quiere es ganar”: ingeniero de Juan Pablo Montoya

Este 20 de junio se estrenó el sexto episodio MontoyAS, el podcast de AS Colombia y W Radio Colombia con el reconocido expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, quien para este capítulo llevó como invitado a Raúl Prados, ingeniero que trabajó con el excorredor colombiano cuando estuvo con el equipo de Penske.

Raúl Prados y Juan Pablo Montoya estuvieron analizando la más reciente carrera de las 24 horas de Le Mans que se realizó el pasado 15 y 16 de junio, siendo Ferrari el ganador de esta competencia automovilística.

Sin embargo, durante la conversación, Prados y Montoya recordaron cómo fue esa convivencia entre corredor e ingeniero de pista.

“Cuando yo entre en Penske, era para ser ingeniero de Juan Pablo, empezando con las 500 millas y después con los prototipos. Yo a Juan lo conocía nada más de vista y de verlo en la tele, cuando estaba en la Fórmula 1 y siempre tenía fama de carácter duro/difícil y yo pensé que oportunidad más buena de tener un piloto así” agregó Prado.

Además, comento que al final, al trabajar con Montoya, paso todo lo contrario de lo que creería que iba a pasar y expresó que “cuando estás trabajando con él, lo único que quiere es ganar”.

Ante esto, Prado y Montoya recordaron un episodio que ocurrió en Indianápolis en el que el ingeniero narró que como fue la prueba que le realizaron para ser el miembro de pista del corredor colombiano.

“Yo entré en Penske, y a mí no me conocen, y me dicen, te vamos a dar la oportunidad de llevar a Juan Pablo Montoya, pero primero vamos a hacer un tested, a ver cómo que tal va…”

En esa ocasión Prado se sintió nervioso por los resultados, pero logró pasar todas las pruebas llevándose grandes resultados con Juan Pablo Montoya

Puede escuchar el capítulo completo en el siguiente video.