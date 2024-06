Médico revela los miedos más latentes frente a tratamientos estéticos: ¿cómo evitarlos?

El doctor Manuel Mauricio Ramos, médico cirujano y especialista en antienvejecimiento, habló para los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio, compartió sus opiniones sobre los miedos que muchas personas sienten hacia los tratamientos estéticos.

Miedo a quedar con un rostro extraño

El Dr. Ramos señaló que el principal temor de los pacientes es “quedar extraños” después de un tratamiento estético. Este miedo puede estar justificado por experiencias de mala praxis médica, pero es crucial que los pacientes consulten a profesionales capacitados que puedan garantizar la reversibilidad de los tratamientos si algo no sale como se esperaba.

“Es importante saber que cuando vas a la consulta, la persona que te está atendiendo debe ser capaz de reconocer que pueden suceder cosas al momento de aplicarte estos tratamientos, pero también debe darte la garantía de que en caso tal de que sucedan, lo puedes revertir”, afirmó.

El peligro de los excesos en los tratamiento

Al discutir sobre el exceso en los tratamientos, el Dr. Ramos enfatizó la importancia de la moderación. “Nosotros como médicos también tenemos que tener la capacidad de saber decirle a nuestro paciente ya no más”, comentó. Explicó que muchos problemas estéticos, como la deformación facial por inyecciones excesivas, se deben a la falta de un buen acompañamiento médico. “Los excesos siempre van a ser malos, sobre todo en pacientes que ya tienen cierto avance”, agregó.

Evaluación y honestidad en la consulta médica

El Dr. Ramos subrayó la necesidad de una evaluación exhaustiva antes de cualquier procedimiento. “Muchas personas piensan que la medicina estética es como una vitrina o una venta libre (...) Aquí también la medicina estética es una ciencia y es importante tener la capacidad de evaluar a tu paciente e indicarle un tratamiento”, dijo. También destacó que un buen médico debe ser honesto con sus pacientes y no realizar procedimientos innecesarios solo por complacer demandas no fundamentadas.

Reversibilidad de los tratamientos estéticos

En cuanto a la reversibilidad, el Dr. Ramos explicó que la mayoría de los tratamientos no quirúrgicos son reversibles, especialmente aquellos que utilizan ácido hialurónico. “El ácido hialurónico tiene la ventaja de que es reversible. Si tú vienes en una semana y me dices no me siento cómodo, no me gustó, no era lo que yo esperaba, lo podemos revertir totalmente”, aseguró. Sin embargo, advirtió que el botox tiene limitaciones, ya que los efectos indeseados por una mala aplicación no siempre pueden revertirse fácilmente.

Tendencia hacia tratamientos no quirúrgicos

El Dr. Ramos comentó sobre la tendencia creciente hacia los tratamientos estéticos no quirúrgicos, debido a su menor riesgo y costo. “En la clínica ha aumentado el flujo de pacientes y esto principalmente pensaría yo que va por el tema de las cicatrices”, dijo. Explicó que los pacientes prefieren estos tratamientos porque la recuperación es rápida y no requieren una incapacidad prolongada.

Análisis previo y cuidado en los tratamientos

Finalmente, el Dr. Ramos resaltó la importancia de un análisis previo detallado antes de cualquier tratamiento, incluyendo el uso de anestesia. “Siempre hay que hacer antes de esto un estudio de tu paciente, conocer si ya estaba expuesto a ciertos tipos de anestesias, si ha tenido buenas respuestas”, explicó, subrayando su preferencia por la anestesia tópica para evitar complicaciones.