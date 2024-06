Rodolfo Hernández apeló sentencia que lo condenó a 64 meses de prisión

Rodolfo Hernández presentó un recurso de apelación a la sentencia que emitió un juez en su contra y que lo condenó a 64 meses de prisión domiciliaria por el polémico caso de Vitalogic.

El excandidato presidencial aseguró que irá hasta la última instancia que toque para demostrar su inocencia.

En diálogo exclusivo con La W, Hernández Suárez aseguró que sus abogados se están encargando de desvirtuar cada una de las acusaciones que pusieron en su contra y enfatizó que ninguna se sostiene, pues es incoherente.

Además, se refirió al presidente Gustavo Petro y la reacción que tuvo a su condena e indicó que “hay que dejar que la justicia y el Tribunal Superior defina nuestra solicitud de que soy inocente”.

“No me robé un peso en la Alcaldía, ni me lo he robado ni me lo robaré y todo lo que me gané lo entregué para ayudar y apoyar a la gente más pobre que se había educado en los colegios oficiales de la ciudad”, puntualizó el exalcalde de Bucaramanga.

También se refirió a sus enemigos políticos y dijo que ellos son los más felices y están de fiesta por su situación judicial. Enfatizó que su condena es en primera instancia y que él nunca se ha robado un peso y siempre ha actuado de manera ética.

Sobre su estado de salud, aseguró que se encuentra bien, sin embargo, aún debe someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico.