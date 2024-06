Lista de las 100 ciudades más felices del mundo: Ninguna queda en Latinoamérica

Vivir en una de las 100 ciudades más felices del mundo implica tener servicios públicos de calidad, tener la amplia disponibilidad de recursos, situarse en una ubicación geopolítica importante, así como estar en un espacio donde se garantice permanentemente por parte del Gobierno el acceso a educación, la protección del medioambiente, una economía estable, entre otros.

Todos estos factores que se mencionaron, los tuvo en cuenta el Institute of Quality of Life, encargado de realizar “investigaciones sobre temas relacionados con la calidad de vida” para determinar las 100 ciudades más felices del mundo a través del listado ‘Happy City Index 2024′. Sin embargo, vale la pena resaltar que la entidad contempla “que no es posible identificar bastante bien una sola ciudad que deba ser considerada la mejor en términos de garantizar la felicidad de sus habitantes”.

Lista de las 100 ciudades más felices del mundo

De acuerdo con el listado publicado por la entidad, estas serían las 100 ciudades más felices del mundo, junto con el puntaje total obtenido tras una revisión de las políticas de bienestar implementadas por el Gobierno local de cada sitio, así como su economía y más. En ese orden de ideas, a continuación le compartimos cuáles son: