Andrés Sarabia denunciará a quienes lo señalan de liderar tráfico de influencias

Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), radicará en la mañana de este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra quienes lo han señalado de liderar una supuesta red de tráfico de influencias en el Gobierno.

Sarabia llegará en compañía de su abogado defensor al Búnker de la Fiscalía para radicar la denuncia por los delitos de injuria y calumnia, esto porque ha sentido vulnerado sus derechos al buen nombre y la honra entre otros.

Según se conoció, la denuncia también se fundamenta en los daños y perjuicios generados por las afirmaciones que señalan que Sarabia ha incrementado su patrimonio en los últimos dos años a través de la empresa ALA Consulting S.A.S.

Sobre este tema, la directora del Dapre se pronunció hace unos días para asegurar que siempre ha hecho un trabajo transparente.

“Mi trabajo honesto, es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado”, dijo.

Asegura que ha sido atacada sin poderse defender y que no tiene, actualmente, ninguna sociedad con su hermano, como ha mencionado.

“Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia. Nuevamente, no me dan la oportunidad de pronunciarme, previamente, por ejemplo, le hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al Gobierno el año pasado”, agregó.

Finalmente, indicó que solo responde por sus actos y no por los de su círculo familiar. Además, aseguró que para muchos se ha convertido un obstáculo en el Gobierno.

“Respondo por MIS actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, concluyó.