No hay mico, yo no le hago favores a nadie: Gustavo Moreno sobre proposición de Asofondos

Gustavo Moreno, senador del partido En Marcha, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la proposición que fue discutida en el debate de la reforma pensional que les puso una comisión doble a las administradoras de los fondos privados de pensiones.

Según expresó para iniciar, “ni conozco a los señores del fondo de pensiones, nunca me he sentado con esos señores y no es una única proposición y no era mi proposición, era una proposición de la bancada En Marcha, de los tres senadores que firmamos la proposición”.

Añadiendo que “esto fue un consenso de todos los partidos, se dio un debate. A mí me pareció un tema loable porque hoy Colpensiones tiene una comisión de administración de cerca del 1.2% y lo que nosotros no queríamos en el Senado es que se le dejara a merced del Gobierno la tasa de la comisión”.

En esa misma línea, dejó claro que “algunos dicen que fue un mico, pero no hay ningún mico porque fue avalada por el Gobierno. Yo no le hago favores a nadie y menos a señores que nunca he visto en mi vida, ninguna persona de mi equipo se ha reunido con nadie, fue una proposición de bancada y de otras bancadas más”.

Por otra parte, el senador mencionó que el texto de la proposición fue enviado por un chat que tiene con su bancada, “yo radiqué una proposición que hice con mis asesores. A mí me la imprimen, la pasamos, la firmamos los tres senadores. La enviaron al chat del partido de En Marcha, la mandó un funcionario del partido, creo que el secretario general del partido, Eduardo Torres, que es el enlace de nosotros los tres senadores con la dirección del partido”.

Según dijo el senador, nunca se ha reunido con funcionarios de Hoja de Ruta ni tampoco sabe quién es Juan Mesa.

“Nosotros no estamos haciendo temas de intereses de particulares (…) nunca me informaron que esa proposición venía de Asofondos. Nosotros no nos prestamos para intereses, no conozco a los señores de Asofondos, no sé quiénes son y nunca he hablado con ellos, cuando me cuentan yo radiqué una proposición reabriendo el debate”, puntualizó.

