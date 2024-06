“Olmedo López no aportó ninguna prueba en mi contra”: Wadith Manzur

Este 25 de junio se adelantó ante la Corte Suprema de Justicia la diligencia de ampliación de denuncia de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en contra de Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, por el escándalo de las presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión del Riesgo con los carrotanques en La Guajira.

Lo anterior, luego de que Olmedo López señalara en diferentes medios de comunicación que Manzur fue parte de esta organización criminal.

Aun así, ante el alto tribunal, según Manzur, Olmedo López no aportó ninguna prueba: “El día de hoy, Olmedo López no aportó ningún elemento probatorio nuevo, argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no autoincriminarse hasta tan pronto no se resuelva la situación de su principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación”.

Y reiteró que se encuentra cumpliendo con la justicia: “aquí estoy dándole la cara al país, a la ciudadanía y a la justicia frente a cualquier cuestionamiento que tengan”.

También, explicó que cuando un ciudadano se acoge a este principio, no se le puede hacer contra interrogatorio.

Según Manzur, posiblemente hay algún interés en particular en vincular a algún congresista: “sobre todo de la oposición”, enfatizó.

En esta segunda parte de la diligencia, la Corte Suprema contó con la puntual asistencia del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y aunque a la salida del alto tribunal guardó silencio, su abogado, José Moreno, dio unas palabras:

“Nosotros esperamos que la Fiscalía General de la Nación honre los compromisos que hemos venido adquiriendo frente a la colaboración que hemos desarrollado frente a los interrogatorios, para seguir aportándole a la justicia los elementos de prueba”, dijo José Moreno, refiriéndose al principio de oportunidad de la Fiscalía que aún no se encuentra firmado.

Finalmente, según su defensa, Olmedo López sí rindió su declaración: “en donde expuso los hechos que son objeto de la investigación y que configuran delito, así mismo se comprometió a seguir colaborando con la justicia y a aportar las pruebas en la medida que se honren los compromisos adquiridos con la fiscalía en torno al principio de oportunidad y se avance en este”, dijo Moreno.

Sin embargo, al acogerse al principio de no autoincriminarse en medio de la diligencia, no se le podía seguir interrogando.