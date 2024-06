Cerrejón sigue con bloqueos tanto en su línea férrea como en sus instalaciones

La minera informó este martes que registra múltiples bloqueos, tres dentro de sus instalaciones en la mina y cuatro en la línea férrea, lo que ha impedido la entrada y salida de trabajadores a diferentes puntos de operación, también se está viendo impactado el transporte de carbón desde la mina hacia Puerto Bolívar, la llegada de suministros esenciales para la operación y la movilización del tren que entrega agua a nuestras comunidades vecinas.

Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón, explicó que los bloqueos están siendo generados por líderes de los municipios de Uribia y Manaure, los cuales reclaman soluciones las cuales calificó como justas, a las constantes fallas en el suministro de energía.

Agregó “la solución no está en manos de Cerrejón sino exclusivamente en el gobierno nacional. Por otra parte, los bloqueos a la operación minera se llevan a cabo por una comunidad, con exigencias de ser incluidas en las consultas previas y programas sociales de la compañía. A la fecha, dos sentencias de los jueces de la república han determinado que esta comunidad no debe ser parte de las consultas adelantadas por la empresa. Reiteramos nuestro compromiso y disposición para que, de manera conjunta con entidades gubernamentales y comunidades, se generen espacios de interlocución, concertación y construcción colectiva, que permitan solucionar las problemáticas de las comunidades, sin acudir a vías de hecho, que no solo ponen en riesgo la operación de la compañía, sino el normal desarrollo de las comunidades y de la región”.

Se debe tener en cuenta que esta situación se viene registrando desde varios días, ya la compañía minera había hecho una primera alerta en la que pedía que se brindará una solución a los bloqueos y donde pedía a los manifestantes tener en cuenta que se está afectando a unas 164 comunidades que no están recibiendo agua potable, sin dejar de lado que también se ven afectados más de 12 mil trabajadores de forma directa junto con sus familias.