Mi proposición es distinta a la de Gustavo Moreno: David Luna sobre la reforma pensional

El senador del Partido Cambio Radical David Luna pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la proposición que fue discutida en el debate de la reforma pensional que les puso una comisión doble a las administradoras de los fondos privados de pensiones.

Según explicó el congresista, “yo presenté una proposición diferente y lo hice porque el Gobierno del presidente Petro quería acabar con el derecho que tienen los colombianos de poder cotizar en los fondos privados, quería que todos coticen en Colpensiones, por esa razón la presenté y cuando la iban a discutir la retiré y no voté porque el Gobierno tenía las mayorías establecidas para pasar la reforma pensional que yo voté negativamente”.

Asimismo, indicó que su proposición ofrecía a los privados esa comisión porque, “son los mismos honorarios que hoy reciben de los que cotizamos a fondos privados. Hoy en día con ese aporte mensual que hacemos, cualquier ciudadano que cotiza en fondo privado paga un 0,6% para que puedan funcionar, como el Gobierno quería acabar con esos fondos privados, yo presenté una proposición con el objeto de salvar esa posibilidad, que el ciudadano tuviera el derecho de elegir dónde quería ahorrar”.

En esa misma línea, el senador comentó que la proposición que entregó no se la ayudaron a redactar desde Asofondos, “esa proposición la hicimos desde nuestra oficina, producto de muchas conversaciones, no solamente con Asofondos sino con las asociaciones de pensionados, hay muchos ciudadanos que quieren permanecer en los fondos privados”.

“Yo no le presenté la proposición a Germán Vargas Lleras, no la conoció, no le consulté, yo no consulto todo con el doctor Vargas porque en el Congreso hay dinámicas muy complejas que requieren acciones inmediatas para evitar que los proyectos salgan adelante”, añadió.

Por último, Luna destacó que los ahorros pensiones no tienen futuro, “yo sí tuve conversaciones con Asofondos, pero la proposición presentada por mí tiene diferentes apartes porque lo que busca es que los ciudadanos que en el régimen de transición van a poder permanecer en los fondos privados necesitan seguir aportando a la administración de estos para que puedan existir, eso es lo que nosotros buscamos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: