No he formulado ninguna denuncia penal: magistrado Ibáñez sobre presuntas interceptaciones

El magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, después de rendir su versión en la Fiscalía sobre presuntas interceptaciones en su contra, dijo que no ha formulado ninguna denuncia y que lo que hizo fue comentarle al presidente del alto tribunal, magistrado José Fernando Reyes, sobre su preocupación.

“No he formulado ninguna denuncia penal, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir parte de ningún proceso judicial”, el magistrado Ibáñez también expuso que tres de sus cuatro magistrados, al parecer, fueron interceptados.

Según dijo, las pruebas cuentan con reserva porque entraron en un proceso en la Fiscalía, sin embargo, contó que se trata de indicios.

“No tenemos elementos técnicos de juicio para decir -esto corresponde a una conducta relacionada-, sino simplemente indicios” y explicó que, por reserva, los elementos entregados al ente investigador son evaluados.

