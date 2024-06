“Denunciar lo que pasa en Palestina no es antisemitismo”: Embajada de Colombia en EE.UU.

Este miércoles, la Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció tras la publicación del más reciente reporte de libertad religiosa por parte del departamento de Estado de los Estados Unidos.

La Embajada señala que Colombia se mantiene como un firme defensor y promotor de las libertades religiosas y que frente a la publicación del informe según refleja el documento, la Constitución de Colombia no sólo garantiza la libertad religiosa y el derecho a profesar creencias, sino que también prohíbe toda forma de discriminación basada en religión.

En esa medida, señala la Embajada, “durante el año 2023, el gobierno colombiano promulgó leyes para reforzar dichas libertades y ampliar las capacidades y derechos de los grupos religiosos”.

Y agrega en otro aparte: “En su inquebrantable compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos, el presidente Gustavo Petro y el Gobierno de Colombia han expresado de manera reiterada y clara su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina y concretamente sobre la guerra que se libra en la Franja de Gaza, en la que no se ha respetado los principios de distinción, proporcionalidad ni precaución que sustentan el derecho internacional humanitario y niñas, niños, mujeres, trabajadores humanitarios, periodistas y personal médico siguen cayendo como víctimas”.

Y agregan: “Denunciar lo que está pasando en Palestina no es antisemitismo ni tiene carácter religioso, es simplemente humanidad. La decisión del Gobierno de Colombia frente a Israel se dirige exclusivamente a su gobierno, no hacia el pueblo israelí o las comunidades judías en el mundo, especialmente en Colombia. La comunidad judía en Colombia es una parte integral de nuestra diversa y vibrante nación, y junto a esta, desde el gobierno continuamos trabajando activamente para combatir el antisemitismo, que no tiene cabida en nuestro país”, concluye el comunicado.