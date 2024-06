Así formará la Selección Colombia ante Costa Rica por Copa América

La Selección Colombia de Fútbol disputa su segundo partido en la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, enfrentando al seleccionado de Costa Rica, que empató 0-0, sorpresivamente, contra Brasil.

La Tricolor tendrá una baja sensible por lesión: Jhon Lucumí, quien salió en medio del partido ante Paraguay, no estará para este juego y se perderá el resto de la fase de grupos.

Es así como el peso de Colombia recaerá sobre el capitán James Rodríguez y los referentes como Luis Díaz y Camilo Vargas.

Recientemente, el mismo Lorenzo afirmó que su equipo no subestima a Costa Rica porque es un equipo que les competirá cada zona del campo y está seguro de que les “dará lucha”.

“Nosotros no lo subestimamos. Si estuviera seguro de que se va a defender no me preocuparía, me preocupa lo otro, lo que pueda hacer con la pelota. Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo”, dijo Lorenzo en la conferencia de prensa a un día del partido por el Grupo D de la Copa América.

Esta es la formación de Colombia ante Costa Rica

Portero: Camilo Vargas

Camilo Vargas Defensas: Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y Johan Mojica.

Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y Johan Mojica. Centrocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez

Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez Delanteros: Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

🚨 Así sale el equipo de Colombia 🚨 pic.twitter.com/kBX5qSOVXs — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 28, 2024

¿Qué pasa si gana Costa Rica?

En el caso en el que Costa Rica derrote a Colombia, esta quedaría como primera del Grupo D de la Copa Libertadores sin importar el resultado entre paraguayos y brasileños.

No obstante, si empatan, la Tricolor mantendría la primera casilla del cuadrangular, sumando 4 puntos, pero definiendo su paso a cuartos ante Brasil.

¿Cómo ver el partido en vivo?

Los partidos de la Selección Colombia son narrados y analizados en vivo por Hernán Peláez y Martín De Francisco a través de la señal de nuestra página de internet www.wradio.com.co, nuestra aplicación y a través de los diales en Colombia.

En televisión, Caracol TV, RCN y Direc TV serán los canales que transmitan el partido.

Siga la transmisión de W Radio a continuación: