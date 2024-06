“Colombia no debe subestimar a Costa Rica porque dará lucha”: Néstor Lorenzo

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó este jueves que su equipo no subestima a Costa Rica porque es un equipo que les competirá cada zona del campo y está seguro de que les “dará lucha”.

“ Nosotros no lo subestimamos. Si estuviera seguro de que se va a defender no me preocuparía, me preocupa lo otro, lo que pueda hacer con la pelota . Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo”, dijo Lorenzo en la conferencia de prensa a un día del partido por el Grupo D de la Copa América.

El estratega del equipo cafetero indicó que aunque ‘la Sele’ está en formación “está compitiendo muy bien” con Gustavo Alfaro.

Le puede interesar Panamá le remontó 2-1 a Estados Unidos y quedó con vida en Copa América

“Gustavo es un gran estratega, su equipo está en un proceso de crecimiento y los resultados dan confianza. No me cabe duda de que tiene el arma ofensiva para lastimar al rival de turno”.

Y agregó: “Costa Rica es un equipo joven, con mucha energía, habrá que tener paciencia y tratar de ver dónde está la diferencia. No es un equipo fácil, va a ser un partido duro para nosotros”.

Sobre lo que deberá hacer Colombia para contrarrestar el planteamiento de uno de los entrenadores que mejor conoce al equipo apuntó que el de este viernes será un partido de “abrir caminos”.

“En eso tenemos que trabajar muy bien. Pero es como cualquier otro rival, pensar en qué puede llegar a proponer para incomodarnos y Alfaro conoce bien a Colombia y sí, es una ventaja para él, pero también nosotros hemos hecho la lectura de lo que él ha venido haciendo”.

De la cancha del State Farm Stadium manifestó que aunque es angosta, es igual para todos. “La estrechez de la cancha favorece a la presión, al equipo que presiona, pero tenemos que buscar el camino, tenemos jugadores para resolver ese tipo de situaciones”.

Y del calor, el otro rival a vencer, expresó que ha sido difícil de manejar. “Hemos cambiado los horarios, estamos entrenando muy tarde, tratando de regular un poco para evitar la deshidratación de los jugadores, pero las reglas son iguales para todos y estamos tratando de sobrellevarlo”.

Del estado de la lesión de Jhon Lucumí, defensa del Bolonia italiano, Lorenzo señaló que “tiene una pequeña lesión, no es muy grave y se está recuperando”.