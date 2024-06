Copa América 2024: así está la tabla de goleadores

Este 26 de junio, se jugaron dos partidos del grupo C de la Conmebol Copa América 2024 Estados Unidos que tuvo duelos de cuatro países que son: Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Bolivia, con el objetivo de buscar la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Los partidos del grupo C de esta segunda jornada fueron Panamá vs. Estados Unidos, duelo que concluyó con la victoria del seleccionado panameño 2-1 y Uruguay vs. Bolivia, que finalizó en goleada a favor del conjunto uruguayo 5-0.

Tras los resultados del grupo C de la Copa América los jugadores que se suman a la lista de goleadores son: Cesar Blackman, Jorgé Flajardo, Facundo Pellistri. Federico Valverde y Rodrigo Betancur que empiezan a competir por la bota de oro.

El liderato de la tabla de goleadores está dividido en tres jugadores: Folarin Balogun, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Lautaro Martínez.

Así está la tabla de goleadores

Lautaro Martínez (ARG): 2 goles

Folarin Balogun (EE.UU.): 2 goles

Darwin Núñez (URU): 2 goles

Maximiliano Araújo (URU): 2 goles

Federico Valverde (URU): 1 gol

Rodrigo Betancur (URU): 1 gol

Facundo Pellistri (URU): 1 gol

Cesar Blackman (PAN): 1 gol

Jorgé Flajardo (PAN): 1 gol

Kendry Páez (ECU): 1 gol

Alan Minda (ECU): 1 gol

Michael Antonio (JAM): 1 gol

Salomón Rondón (VEN): 1 gol

Jonathan David (CAN): 1 gol

Daniel Muñoz (COL): 1 gol

Jefferson Lerma (COL): 1 gol

Julio Enciso (PAR): 1 gol

Christian Pulisic (EE.UU.): 1 gol

Matías Viña (URU): 1 gol

Michael Murillo (PAN): 1 gol

Jeremy Sarmiento (ECU): 1 gol

Eduard Bello (VEN): 1 gol

Jhonder Cádiz (VEN): 1 gol

Gerardo Arteaga (MEX): 1 gol

Julián Álvarez (ARG): 1 gol