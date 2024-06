EE.UU. retira el muelle flotante de ayuda en Gaza y considera no colocarlo de nuevo

Muelle flotante de Estados Unido en Gaza. Foto: U.S. Central Command via Getty Images / Handout

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 28 de junio que decidió retirar el muelle flotante que transporta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para protegerlo de las condiciones meteorológicas y señaló que se plantea no volver a reinstalarlo.

“Debido a la alta mar que se espera para este fin de semana, el Comando Central ha retirado el muelle temporal de su posición anclada en Gaza”, indicó la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en una rueda de prensa.

El muelle será remolcado de “regreso a Ashdod, Israel”, agregó.

Singh explicó que la ayuda que llega a Gaza a través de este muelle temporal se encuentra estancada. La reinstalación del muelle dependerá de si la ayuda humanitaria se sigue acumulando en la zona de almacenamiento o se logra distribuir en el enclave palestino.

“Si no hay suficiente espacio en el patio de almacenamiento no tiene sentido enviar a nuestros hombres y mujeres allí cuando no hay nada que hacer”, remarcó.

Desde su instalación el pasado 17 de mayo, el muelle flotante ha tenido que ser retirado varias veces debido a las condiciones meteorológicas.

Pero desde mediados de mayo ha ayudado a entregar “más de 8.831 toneladas métricas de material humanitario a la costa para su posterior distribución por parte de organizaciones humanitarias”, sentenció Singh.

La instalación consta de dos estructuras: un muelle flotante al que se amarran los barcos cargados con la asistencia humanitaria y una calzada por donde transitan los camiones que llevan los suministros a tierra.