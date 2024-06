Transformar dolor en creatividad: Lucas Osorio, apneista, sobre muerte de su hermana

Lucas Osorio es apneista, tercero en el ranking en apnea estática nacional AIDA, y aunque ha cosechado grandes triunfos que lo han llevado al puesto en el que está, la vida también le dio un fuerte golpe.

Su hermana decidió quitarse la vida un mes antes de su primera competencia de profundidad y, luego, el día de la competencia, también coincidió con el cumpleaños de su ser querido.

“Ese día, con lágrimas en los ojos, fui hacia la profundidad, por ella y por todos aquellos que por alguna razón decidieron no continuar”, relató su historia en Instagram

Por esta razón, el mismo Lucas Osorio habló en W Fin De Semana sobre su historia.

“Mi hermana decide acabar con su vida de forma voluntaria. Ella era mi mano derecha, mi mano derecha, crecimos juntos, estábamos construyendo un proyecto juntos y esto te quita todas las bases, te quiebra”, contó.

Relató que cuando se enteró, “una de las promesas que le hice fue elegir vivir, a pesar de la pérdida de cosas importantes para nosotros, como una persona amada, se puede elegir vivir, se puede transformar ese dolor en creatividad”.

“Es difícil encontrar respuestas, los sucesos que pasan en la vida están fuera de nuestro control, la forma a en que encontramos respuestas es en la manera en que vemos esos sucesos”, dijo.

Así, recalcó que “podemos tomar ese dolor y convertirlo en una respuesta para la creatividad”.

“Tomé la partida de mi hermana como un rompimiento de lo que yo pensaba que era mi vida. Fue volver a empezar a vivir para darle un peso a mi vida. Estar vivo es la respuesta”, dijo.

Por otro lado, mencionó que “una mente fuerte y rígida es una mente que no está abierta al cambio, es permitir que esa fluidez ocurra”.

“La sociedad no está hecha para el duelo, eso no se vive de un día para otro. No está hecha para ese espacio de dolor y la gente alrededor no está preparada para sostener a una persona con dolor”, comentó.

Finalmente, concluyó diciendo: “la muerte siempre está ahí, la muerte no es mala”.

