Pen Farthing, fundador de Animal Nowzad: anuncia publicación de su libro “Operación ARK”

La Operación ARK fue una misión humanitaria liderada por Pen Farthing, un ex Royal Marine británico. para evacuar animales y personas afganas del refugio animal Nowzard en Kabul, Afganistán, durante la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas en agosto de 2021.

Así, Farthing pasó por los micrófonos de la W para hablar sobre la publicación de su libro “Operación ARK” que será publicado el 8 de julio.

¿Qué fue lo más complicado?

“Lo más complejo fue lograr que el gobierno británico aceptara la evacuación o que saliera de Afganistán el equipo con el que trabajaba, dentro de mi equipo habían muchas mujeres jóvenes y no estaba de acuerdo en dejarlas en ese país, que hoy en día tienen muy pocos derechos. Muchas personas pensaron que era una operación que solo se trataba para salvar perros y que no importaban las personas, pero en realidad no fue así, Operación ARK, tuvo como principal motivación salvar a las personas, salvar a las mujeres que formaban parte de mi equipo, mujeres que eran originarias de Afganistán, pero que habían trabajado conmigo por mucho tiempo”

¿Cómo es ahora la vida de estas trabajadoras actualmente?

“Ya han pasado casi tres años desde que ocurrió esto, y esas familias afganas que lograron ser evacuadas por mi equipo han hecho su vida en Inglaterra. Estoy muy orgulloso de lo que fue la Operación ARK, a los animales también les conseguimos familias, sin embargo, fue muy frustrante que los medios británicos simplemente dieran la noticia de que salvaron animales, cuando no fue así, hubo muchas vidas de empleados que se salvaron y son historias que vale la pena contar”, dijo el escritor.

¿Cómo evacuaron a los animales?

“Antes de que esto ocurriera, estábamos encargados de un refugio en Kabul, atendíamos animales de otros países, entonces cuando llegó la hora de evacuar no tenían jaulas de viaje suficientes, nos tocaba hacer una logística donde dos perros iban juntos o dos gatos. No obstante, aunque parecía una tarea sencilla, fue un gran desafío porque había que ver qué perro podía estar con otro, sin embargo, se logró y pudimos salvar 171 animales”, comentó Farthing.

¿Cómo funciona su fundación?

“Cuando tuvimos que evacuar en agosto del 2021, un par de empleados decidieron quedarse atrás en Kabul y lo hicieron para cuidar unos burros. El refugio de animales en sí, los talibanes se apoderaron de ello, perdimos posiciones y vienes que teníamos, nos ha tomado 3 años para reconstruir todo, hemos contratado nuevo personal, diariamente seguimos trabajando en mejorar”, dijo el escritor.

Escuche la entrevista completa a continuación: