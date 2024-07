Tour de Francia: Fernando Gaviria quedó segundo en tercera etapa; Girmay la ganó

Turin (Italy), 01/07/2024.- Eritrean rider Biniam Girmay of Intermarche-Wanty celebrates as he crosses the finish line to win the third stage of the 2024 Tour de France cycling race over 230km from Piacenza to Turin, Italy, 01 July 2024. (Ciclismo, Francia, Italia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / GUILLAUME HORCAJUELO ( EFE )