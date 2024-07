FF.MM. capturan a alias ‘Pirata’, cabecilla del Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba

Las Fuerzas Militares capturaron a alias ‘Pirata’ o ‘Mocho’, cabecilla del Clan del Golfo que delinque en Tierralta, Córdoba. El hombre se había convertido en objetivo militar tras la incursión de uniformados que se hicieron pasar por paramilitares en 2023.

Alias ‘Pirata’ estaba presionando la salida del Ejército Nacional para adueñarse de las rutas de narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión en el departamento de Córdoba.

Según un reporte de las autoridades, el hombre tiene injerencia criminal en los municipios de Valencia, Sahagún, Chinú, San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil, Cotorra, área metropolitana: Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo.

En estas poblaciones es señalado de participar en actividades delictivas como extorsión, secuestro, reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, homicidios selectivos y amenazas a líderes sociales.

La captura de este sujeto se dio luego de combates presentados en el sector de Bocas del Manso, zona rural de Tierralta, Córdoba. Allí, las Fuerzas Militares habrían localizado a este sujeto junto a una comisión de la estructura Javier Yepes del Clan del Golfo.

Los hombres de alias ‘Pirata’ lograron sacarlo de la zona, sin embargo, por la gravedad de sus heridas debía recibir atención médica especializada. Es así como las tropas lograron determinar que llegó a una clínica en Montería, siendo capturado por las autoridades judiciales.

El sujeto, quien permanece hospitalizado y con monitoreo constante de los médicos, se encuentra con un fuerte dispositivo de vigilancia bajo custodia las 24 horas mientras se recupera de las heridas tras el combate.

Cabe señalar que tras la incursión por parte de hombres armados que se hicieron pasar por disidencias de las Farc en Tierralta, Córdoba, el Ejército Nacional tomó la decisión de apartar del cargo a 18 hombres implicados en los hechos. La comunidad aseguró que los uniformados los amenazaron y amedrentaron.

En su momento, por omisión se fueron del Ejército seis oficiales y dos suboficiales, pertenecientes al Batallón Junín del Ejército Nacional, dentro de los cuales estaba el comandante de la Brigada 11, además del comandante del batallón, el oficial de operaciones y 10 militares que participaron directamente en los hechos que en su momento el ministro de Defensa no descartó como una alianza entre militares y Clan del Golfo.

“Yo no podría afirmar de manera contundente que sí o que no, siempre hay una posibilidad que en el trabajo que se desarrolla en los territorios algunos elementos del Ejército pudieran estar en contacto con integrantes de organizaciones ilegales, son temas que no podemos descalificar de entrada, es un asunto que debe ser materia de investigación como se viene haciendo”.