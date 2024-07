Chef colombiano triunfa en EE.UU. tras ser destacado por Perú

El chef Edwar Andrés Toro es uno de esos colombianos que se abre espacio en un país como Estados Unidos gracias a su talento. Toro es reconocido por su labor en el restaurante Cuzco en Colombia en el que ha logrado posicionar a este lugar entre los tres mejores restaurantes de comida peruana en Colombia y América Latina, obteniendo la certificación de “Auténtica Cocina Peruana” por parte de la Universidad San Ignacio de Loyola y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en 2020.

En la actualidad, según su equipo, Toro ha sido seleccionado para trabajar de la mano con la compañía Beautiful by The River LLC en la Florida en un nuevo proyecto que consiste en crear el restaurante La Mussa, de fusión latina con adaptaciones nikkei en Downtown, Miami.

“Es un proyecto por el que estoy muy emocionado”, dijo Toro, y además reveló que “es un verdadero honor que el grupo Beautiful by The River LLC me haya seleccionado para dirigir la creación del menú y la dirección de la cocina”.

“A través de sus viajes y la exploración de nuevos sabores, Toro ha logrado perfeccionar su cocina. Le gusta que cada una de sus creaciones esté llena de sabor, sea visualmente atractiva y que cada uno de los diferentes componentes esté balanceado perfectamente, con el propósito de que el comensal pueda disfrutar de una experiencia única desde el primer hasta el último bocado del plato”, agrega su equipo.