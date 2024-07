Contraloría: se pueden perder $50.000 millones por subsidios de Vivienda de Interés Rural

La Contraloría alertó que se podrán perder 50.000 millones de pesos por la resolución del Ministerio de Agricultura sobre financiación de Vivienda de Interés Rural, que dispone de subsidios otorgados a anteriores beneficiarios para ser aplicados a otros.

La entidad asegura que con la aplicación de la Resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del Programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la Resolución del Ministerio, que solo consideró 5 Gerencias Integrales del Programa de Vivienda de Interés Social Rural.

Más información Juan Fernando Cristo dice que buscará un acuerdo nacional para explorar una Constituyente

Es decir, “la resolución del MinAgricultura establece la posibilidad de reconocer el presunto desequilibrio económico en los contratos a cargo de las 5 Gerencias Integrales priorizadas, sin agotar las instancias determinadas por la Constitución y la Ley, sobre las viviendas terminadas antes de la entrada en vigencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por lo que podría incurrirse en una afectación al patrimonio público por $50.653 millones”.

El ente de control además asegura que ese monto de recursos no se encuentra disponible, y apenas está en curso el trámite de aprobación de aproximadamente $10 mil millones vía Presupuesto General de la Nación, lo cual, “como se aprecia a simple vista es insuficiente para atender lo estimado”.

Finalmente, advierte que hay un rezago significativo de subsidios otorgados desde el año 2000 a 2019, que corresponden a beneficiarios a los que no se les ha construido o entregado su vivienda