Iván Córdoba: “Me llena el alma pensar que Colombia puede ser campeón”

La Selección Colombia vive uno de sus mejores momentos en la última década, su extenso invicto de 26 partidos y su actual presente en la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, ilusionan a todo el país con la obtención de un nuevo título continental.

En medio de una creciente euforia por parte de la afición, referentes históricos del combinado nacional también se han sumado a la ilusión y la esperanza de campeonar nuevamente, como ya lo hizo el equipo por única vez en el año 2001.

Aquella selección era capitaneada por un joven defensor central Iván Ramiro Córdoba, que por aquella época militaba en el Inter de Milán de Italia y que además sería el autor del gol en la final de la Copa América 2001, cuando nuestro país venció a México en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

El ex jugador, ahora director deportivo y copropietario del Venezia FC de Italia, fue invitado al programa ‘Peláez y De Francisco en la W’ de W Radio, donde analizó el presente de la Selección Colombia y su vida tras el retiro deportivo en el año 2012.

Entrevista de Iván Ramiro Córdoba en la W

Su etapa como director deportivo en Venezia: “Yo entrené en febrero de 2021, 6 meses después de estudiar al equipo y la sociedad, finalmente en mayo del mismo año subimos a la Serie A por primera vez en 19 años, lastimosamente bajamos al año, retrocedimos de nuevo, tuvimos dos años duros, fue un golpe anímico para los jugadores, se notó en el ánimo de los jugadores y no queríamos retroceder a la serie C; hace 20 días volvimos a ganar el ascenso a la Primera División. Fue un trabajo completo, hemos trabajado en todas las áreas para lograr eso, estamos más preparados para que no nos vuelva a suceder lo del 2021/2022”.

¿Cómo vive un directivo un descenso?: “Se siente duro porque uno también se siente responsable. Como dirigentes somos quienes tomamos las decisiones sobre qué técnicos deben estar y qué jugadores, queremos que el proyecto funcione, pero a veces las cosas no salen; tuvimos que decidir cambiar de entrenador porque estábamos en riesgo de irnos a la C, nosotros éramos últimos y cámbianos porque era la única forma, ahí el conocimiento le ayuda a uno para lograr tomar una buena decisión, que sea un entrenador con coraje para llegar en el momento oportuno, Paolo Vanoli nos convenció con su forma de trabajar, logró el ascenso y ahora fue a Torino, tuvo una gran capacidad de gestionar al equipo, eso nos aportó”.

¿Está siguiendo a la Selección Colombia en la Copa América?: “Estoy al tanto de la Selección Colombia, no me pierdo ningún partido, yo veía muy bien al equipo desde antes, nos ilusiona, nos enamora, ver esos partidos como dominan el juego, ellos entienden los momentos del partido y lo dominan como lo tienen preparado, no se desesperan, por ejemplo, contra Brasil a pesar de la adversidad jugaron de la mejor forma y sabían que el gol llegaría en cualquier momento, siempre hay que respetar, pero habíamos merecido la victoria, pero dejémoslo, puede ser más adelante”.

¿Quién es el favorito para ganar la Copa América?: “El favorito para ser campeón, por lo que ha demostrado en los últimos años es Argentina, pero yo creo mucho en nuestra Selección, me llena el alma creer que podemos ser campeones, es por lo que están haciendo, por cómo juegan, el proceso que se está llevando y la nómina del equipo, podemos hacer daño al rival contrario con las variantes que tenemos, es una selección que puede llegar a la final y ganar”.

¿Quién es el favorito para ganar la Eurocopa?: “La Eurocopa está pareja, pero por lo que ha demostrado España, es candidata, en un comienzo veía a Inglaterra mejor, pero poco a poco se me ha ido esa energía, no me convence como viene jugando, pensé que iba a ser mucho más contundente, en cambio, España si lo ha sido”.

Aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentaron en su trayectoria: “Yo me siento muy afortunado, muy agradecido con Dios por las oportunidades que me ha dado, mi carrera antes de llegar a Italia fue muy corta, apenas cuatro años en primera para llegar a la Serie A, cuando llegue al Inter de Milán; sigo muy agradecido con todo eso porque todo lo que tengo ahora se lo debo a esto, por ello también la gente me aprecia”.

¿Recuerda al entrenador que lo llevó a Atlético Nacional?: ”Juan José Peláez fue el entrenador que confió en mí, eso sí, él me quería en Rionegro, quería que tuviera continuidad, yo era el capitán y veníamos jugando con regularidad, sin embargo, yo le insistía en que me llevara a Atlético Nacional, le decía que no se preocupara, que yo me hacía un espacio con paciencia, él me terminó llevando porque lo cansé con mi insistencia; cuando llegué al equipo tuve que jugar a los pocos meses porque todos los centrales se habían lesionado”.

¿Es verdad que tuvo que jugar de lateral derecho?: ”En alguna ocasión jugué de lateral derecho, incluso en la Selección Colombia, me decían que por mi velocidad mi lugar era la lateral, en Argentina me decían que era el jugador más rápido del mundo, pero fue el profe Ruggeri quien me puso de central, esos seis meses fueron impresionantes y desperté el interés del Inter y del Real Madrid”.

¿Recuerda al entrenador que lo rechazó por su estatura?: “No quiero decir el nombre del técnico porque lo quiero mucho y lo aprecio, pero en una selección de Antioquia me dijeron que no podía jugar porque era muy bajito para ser central, pero esos son los obstáculos que te ayudan a crecer en la vida, después de eso seguí trabajando, fui mejorando en la velocidad, en la anticipación y en el salto, después me convocaron a la sub-23 de Antioquia, yo tenía recién 18 años, entré por un jugador que se había lesionado días antes”.

¿Su mejor compañero en la defensa cuál fue?: “Mis dos mejores compañeros en defensa fueron dos, Mario Yepes y Walter Samuel, quien ahora es asistente técnico de Lionel Scaloni en la selección Argentina. Es verdad que Yepes era delantero, en la selección Antioquia estuvo en la ofensiva, pero en la selección Colombia sub-20 sí lo pusieron en la defensa; precisamente en ese equipo fue cuando yo jugué de lateral derecho”.

¿Cómo es José Mourinho como entrenador?: “Mourinho es una biblia, es una persona que trabaja mucho en la mente de los jugadores, yo podría extenderme mucho hablando de él, una de las cualidades de él era que llevaba al máximo a los jugadores al estrés físico y mental, José quería conocer cuánto un jugador resistía la presión y los diferentes momentos que uno vive en un campeonato, llámese Champions League o Serie A, el primer año hizo un análisis de los jugadores y el segundo año conformó el equipo con los que aguantaron su método y otros jugadores nuevos que ya tenía referenciados; tuvimos un equipo muy victorioso”.

“En mi primer año con él fui titular, en el segundo llegó Lucio y tuve menos minutos, prácticamente teníamos dos nóminas, ganamos cinco de seis títulos, fue triste, pero me alegré muchísimo porque Luis Amaranto Perea nos ganó con el Atlético de Madrid”.

“Mourinho tiene sus caprichos y su forma de ser, pero él maneja muy bien los momentos difíciles, inventa problemas de la nada para llamar la atención y así los jugadores no tienen que responder preguntas, él se armaba peleas con el otro técnico para que se hablara de eso”.