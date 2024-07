Me gusta la idea de convocar constituyente sin romper orden constitucional: Vargas Lleras

El exministro y ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el acuerdo nacional que buscará el designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para explorar una Asamblea Nacional Constituyente.

En primer lugar, Vargas Lleras aseguró que “yo supongo que Juan Fernando Cristo y el presidente Gustavo Petro llegaron a un acuerdo. A mí me gusta la declaración que escuchamos ayer, me gusta la afirmación de convocar una constituyente, pero de no romper el orden constitucional y de convocarla bajo un acuerdo nacional, pero bajo las reglas de la Constitución del 91″.

En esa misma línea, indicó que “a una constituyente convocada de esa forma, nosotros, me refiero a mí y a nuestro sector político, estaríamos dispuestos a participar del acuerdo político que viabilice ese proceso y también de la propia constituyente”.

Sin embargo, destacó que están en desacuerdo con “las afirmaciones del presidente Gustavo Petro de solo convocar a algunos sectores afines al Gobierno, de que se pondría en marcha una constituyente no bajo los parámetros de la Constitución, de que el poder constituyente se convocaba a sí mismo. No podemos sino celebrar que con la llegada del doctor Cristo el Gobierno cambie su posición”.

En ese orden de ideas, mencionó que “si logramos ese acuerdo político podríamos acelerar ese proceso para ya mediante un acuerdo político con todos los sectores, una ley aprobatoria en el Congreso podría tramitarse en el Congreso en un par de semanas. Mediante un acuerdo político estoy seguro de que la Corte Constitucional se pronunciaría en poco tiempo. Si hay ese interés del Gobierno de poner en marcha un proceso pongámoslo ya, no sigamos estos dos años debatiendo sobre esa posibilidad porque eso sí sería una discusión estéril”.

Añadiendo que “dejarle una constituyente montada al próximo presidente, que no sabemos quién será, es una pérdida de tiempo”.

Entre otras cosas, Vargas Lleras mencionó que buscar un acuerdo político para elegir una constituyente en 2026 cuando esté un nuevo Gobierno no tiene mucho sentido.

Asimismo, dejó claro que “lo importante es que dentro de ese acuerdo político se respete el espíritu de la Constitución, o sea que los ciudadanos elijan a sus constituyentes por voto directo (…) si vamos a hablar del señor Cristo, a mí me agradó mucho la idea de que por ningún motivo se va a propiciar un camino que rompa el orden institucional”.

Escuche la entrevista completa a continuación: