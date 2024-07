¿Cómo funciona el sexo tántrico? Experta habla sobre el placer de esta práctica

En entrevista con el programa Salud y Algo Más de W Radio, Alejandra Grisales, coach en tantra yoga en Nueva York, se refirió a los diferentes placeres que genera el sexo tántrico, una práctica espiritual originaria del ‘Tantra’, que se define como una tradición esotérica y mística del hinduismo y el budismo.

El enfoque principal de esta práctica es la conexión profunda y consciente del cuerpo con la búsqueda del placer, puede ser practicado entre parejas o de manera personal y combina técnicas de respiración, meditación y movimientos físicos.

Para conocer más sobre esta práctica, la experta, ahondó en la definición del término: “Sobre el sexo tántrico, estamos hablando de sexualidad sagrada, esto tiene la capacidad de llevarnos a Dios y conectarnos con el universo; acá estamos utilizando nuestro cuerpo y el placer para llegar a esa unión con la divinidad, cabe aclarar que no es necesario tener una pareja para realizar esta práctica, de hecho, se recomienda iniciar solo y luego si compartir con la pareja. El efecto puede equipararse con consumir alguna sustancia alucinógena”.

Sobre el tiempo para llegar al placer, Alejandra explicó que: “Depende de la persona, de la cultura, donde creció y traumas sexuales que haya tenido. El primer paso para conectarse con la sexualidad es ver las creencias, el mayor bloqueo no está entre las piernas sino en la mente; cuando trabajamos en esto, honramos nuestro cuerpo, lo conocemos y lo consentimos. Este proceso puede variar, en un día quizá puedes sentir esa excitación, pero si tiene bloqueos, podría llegar a necesitar hasta 1, 2 o 5 años”.

La práctica genera algunas inquietudes sobre la estimulación y el tiempo necesario para llegar al placer, ante este cuestionamiento, Grisales aclaró: “No necesariamente debe haber penetración, es la creencia más presente en el occidente, el tantra, en cambio, busca cambiar esa idea, trata de identificar esa conexión profunda, tener placer, personalmente o en pareja, el tantra nos dice que nos soltemos, que no hay control, que cambiemos esa idea, que mostremos vulnerabilidad. Yo tengo dos meses de postparto y no he tenido penetración con mi esposo, pero sí he tenido orgasmos a través de esta práctica. El tantra nos invita a mantener esa energía sexual en el cuerpo y manejarla a través de la respiración y luego expandirla por todo tu cuerpo, puede existir eyaculación, pero el objetivo es conectar con la divinidad”.

Es una realidad que para el hombre existe un camino a seguir para llegar al placer, mientras que una mujer puede llegar al placer en más de una oportunidad, de esta manera, Alejandra explica si este es el camino para llegar al orgasmo para una mujer: “100%, todas las mujeres con las que he hablado han logrado desbloquearse en ese sentido, el tantra nos invita a conectarnos con nuestros sentidos, son prácticas que nos llevan a aceptarnos, a querernos, puede ser bailando frente al espejo; conectarse con el cuerpo es la puerta de entrada a la sexualidad y al placer. En el caso de los hombres es diferente, porque es difícil para ellos tener varios orgasmos, una mujer es multiorgásmica. El tantra es empírico”.

Finalmente, para tomar la iniciativa y decidir estudiar el sexo tántrico, la coach de tantra yoga resaltó: “Como mencionaba, el tantra es empírico, no es necesario tener pareja, quizá los escépticos al tema no han logrado sentir ese placer sin la necesidad de la penetración. El tantra necesita meditación y respiración, si no funciona así se está haciendo la práctica equivocada; nuestro cuerpo y alma son sagrados, tenemos prácticas donde hay mucho movimiento para liberar los bloqueos energéticos, aquí entra el yoga. Nuestro principal enfoque es ese, desbloquear esas energías, cuando tenemos ese conocimiento podemos realizar la práctica con nuestra pareja”.

En conclusión, el sexo tántrico es un conocimiento necesario para identificar las diversas rutas hacia el placer, ya sea para un hombre o para una mujer, son precisamente las mujeres, quienes tienen la posibilidad de sentir placer en repetidas ocasiones a la vez, por lo que esta práctica tiene un enfoque más femenino.