El evento tenía las garantías para ejecutarse: promotor de ‘Vive la salsa Barranquilla’

Hay controversia e indignación tras la cancelaron del concierto ‘Vive la Salsa’ en Barranquilla un día antes de su realización. De acuerdo con varias denuncias que conoció La W, Juan Velásquez, organizador del evento, no cumplió con el pago de Bobby Cruz y otros artistas y agrupaciones que habían sido anunciados.

En diálogo con La W, Jaime Villalobos, promotor del concierto ‘Vive la Salsa’, explicó que “nosotros somos la productora local, los encargados de que el evento se ejecute, de toda la difusión y publicidad que se dio del evento. Nosotros no tenemos nada que ver con la contratación”.

Asimismo, detalló que “a mí no me pagaron porque no ejecuté y no iba a permitir algo que no se iba a dar por muchas cosas, esa es la realidad, pero el evento tenía todas las garantías para poderlo ejecutar en el sentido de que se arreglaba su conflicto y yo lo ejecutaba, pero yo no iba a poner en riesgo mi nombre que me ha costado tanto para la empresa”.

Por otra parte, explicó que Barranquilla sí va a vivir un evento de salsa prontamente, “estamos estudiando la posibilidad de un nuevo concierto, cuando tenga la certeza va a haber un comunicado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: