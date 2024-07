Es una gran pérdida para mí: Jairo Velasco recordó grandes anécdotas con Rubén Castañeda

Jairo Velasco, reconocido director de producción radial en Colombia y en el exterior, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para recordar a su colega y amigo Rubén Alfonso Castañeda, quien murió este jueves 4 de julio.

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Velasco lamentó la pérdida de Castañeda y comentó que “tuve la oportunidad de verlo el viernes pasado, hace ocho días estuve con él, recordando la época en la que hicimos radio y escribimos una historia sobre todo en Caracol”.

Añadiendo que “Dios nos pone aquí en tierra y también nos dice cuándo nos toca irnos, es muy triste. Yo lo vi, fue mucha gente también a visitarlo a la Clínica Colombia, en donde falleció ayer a las 2:40 de la tarde, de verdad la historia que escribimos nosotros queda para nuestras familias y nuestros amigos”.

De igual manera, Velasco explicó que Castañeda tenía cáncer en los pulmones y en los riñones, entre otras cosas, “tenía muchas enfermedades en una y era muy improbable que viviera. Cuando yo me despedí el viernes de él, me abrazó me dijo que me quería mucho.”

Según relató Velasco, tuvo una amistad de 56 años con Castañeda, “es una perdida grande para mí, para mi familia, para mis amigos y para todos los que lo conocimos”.

Por otra parte, destacó que “Jairo me decía que la época que vivimos nosotros en la radio fue muy bonita. La persistencia de todos nosotros fue clave”.

Escuche la entrevista completa a continuación: