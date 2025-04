17 turistas naufragaron en el Parque Tayrona debido a las fuertes brisas que hay en la zona

Santa Marta

Una emergencia se presentó en playas de Santa Marta luego de que una embarcación con 17 turistas naufragara en playas del Parque Tayrona, cerca del Cabo San Juan, el hecho no dejó personas lesionadas; sin embargo, prendió las alarmas entre los que se encontraban en el lugar.

Ante lo ocurrido la embarcación involucrada no podrá prestar los servicios hasta tanto no se lleve a cabo una inspección al vehículo para determinar las causas del volcamiento.

Según información entregada por las autoridades marítimas, actualmente, en el Mar Caribe se mantiene la interacción entre un sistema de baja presión sobre el centro y sur de la Costa Caribe colombiana y un sistema de alta presión localizado en el centro del océano Atlántico Norte. Esta interacción está generando un flujo de vientos provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilan entre 44 y 51 kilómetros por hora.

Asimismo, alturas de ola significativas, que varían entre 2,5 y 3,0 metros; especialmente sobre el litoral central del Caribe colombiano donde se observa una altura de ola de hasta 3.3 metros.

Ante esta situación, la Autoridad Marítima Colombiana hace un llamado a la comunidad marítima y a la población en general para extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas.