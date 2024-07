La huelga continuará hasta que el Ministerio de Trabajo cumpla: presidenta de Sinprotecol

Maritza Manrique, presidenta de Sinprotecol, uno de los sindicatos del Ministerio de Trabajo, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el rompimiento de los diálogos que sostenían con la administración de esa cartera, lo cual significa que la huelga que se llevaba a cabo continúa.

De acuerdo con Manrique, “hoy cumplimos 37 días de nuestra huelga, no se levanta toda vez que el Ministerio del Trabajo no cumplió con el acuerdo firmado el 2 de julio donde ellos indicaban que iba a hacer la cancelación de los salarios a todos los funcionarios del Ministerio y se adelantarían unas mesas de trabajo para dar cumplimiento a 13 artículos con mayor impacto de los acuerdos sindicales de 2023″.

Asimismo, destacó que la ministra Gloria Inés Ramírez no se ha sentado con el comité de huelga, “la doctora se encontraba en una fiesta el día de ayer con los directores territoriales, desconociendo la problemática que hay en el Ministerio del Trabajo.”

Por último, dejó claro que la huelga se extendería hasta que el Ministerio del Trabajo cumpla con los acuerdos.

“Ellos alegan que los huelguistas no trabajamos y al no trabajar no tenemos derecho al pago, pero en la Constitución y en las normas se indica que cuando la huelga es imputable al empleador, el pago se debe hacer a todos sus trabajadores”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: