Contraloría abre indagación por presunta pérdida de millonaria mercancía donada a Polfa

La Contraloría abrió una investigación por la presunta pérdida de mercancías avaluadas en más de 4.404 millones de pesos, donadas por la Dian a la Policía Fiscal y Aduanera. Allí se encontraban electrodomésticos, relojes, ropa, zapatos y tenis que fueron incautados en la Dian.

“Esta mercancía, que fue incautada por la DIAN en operaciones de control al contrabando, incluye equipos tecnológicos y electrodomésticos, como consolas de videojuegos, parlantes, televisores, equipos de sonido, audífonos y relojes inteligentes. También confecciones y maletas para hombres, mujeres y niños. Igualmente, enseres como baterías de ollas y freidoras de aire, lo mismo que bicicletas y juguetes, gafas y pantuflas”, señaló el ente de control.

Por lo tanto, el ente de control aseguró que hay deficiencias en la custodia, almacenamiento, control y distribución de estos bienes.

La entidad señaló que una es la manera como la Dian identifica cada bien y otra la manera como la POLFA los clasifica para luego ser entregados. Por consiguiente, los dos registros de la información, la de la POLFA y la DIAN, al cruzarse no coinciden.

“Para la Contraloría es evidente que se hizo entrega de elementos donados sin que los mismos hayan sido registrados y clasificados previamente en la contabilidad de la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA, lo cual no es más que una manera discrecional, cuando no arbitraria y non sancta, de disponer de unos bienes públicos, como son las mercancías incautadas”, aseguró la entidad.