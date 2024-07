¡Ojo! 3 pasos para identificar correos auténticos de la DIAN sobre declaración de renta

Miles de colombianos se están preparando para presentar su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en las fechas establecidas, con el fin de cumplir con sus obligaciones tributarias y no ser sancionados con costosas multas; sin embargo, meses antes de que inicie el calendario tributario, varios ciudadanos reciben a sus correos electrónicos diferentes comunicados, noticias e incluso información enviada por personas inescrupulosas que se hacen pasar por dicha entidad para realizar todo tipo de estafas.

Ante este panorama, la DIAN a través de su página web, publicó los dominios de correo reales que usan para comunicarse con la ciudadanía, así como los diversos métodos que se pueden tener en cuenta para no caer en engaños que no solo comprometen sus datos, sino también la seguridad financiera.

¿Cómo identificar un correo falso de la DIAN?

Según lo informado por la DIAN, actualmente es posible detectar correos electrónicos falsos, si se tiene en cuenta lo siguiente:

Normalmente tienen faltas de ortografía o tildes que resultan evidentes.

Están escritos con mala redacción o información falsa que llama demasiado la atención.

que llama demasiado la atención. Piden información personal o solicitan una actualización de datos, esto último sobre todo por medio de un enlace.

Solicitan ingresar a enlaces o tienen información amenazante como sanciones económicas, embargos, entre otros. Es importante recordar que la DIAN "jamás le enviará enlaces para el pago de sus obligaciones [pues] las cancelaciones tributarias siempre se hacen por medios establecidos en el portal transaccional", sugieren.

Además de estas recomendaciones, la entidad gubernamental también hace especial énfasis en que si llega algún correo con archivos adjuntos y es de dudosa procedencia, no los abra, ni tampoco responda el mensaje porque “puede ocasionar un robo de información o instalación de algún virus”. De igual manera, aclaran que nunca piden información personal o financiera a través de correos o llamadas telefónicas, por lo que, no provea dichos datos por un canal no oficial.

¿Cuáles son los correos auténticos de la DIAN?

Con el fin de evitar estafas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), explica en detalle cómo son los correos electrónicos que envían, así como los dominios usados; de esta manera, los usuarios podrán identificarlos fácilmente:

Todas las comunicaciones enviadas por la DIAN tienen un código alfanumérico que se encuentra en la parte inferior del cuerpo del mensaje. Allí, le dará la oportunidad de verificar la autenticidad a través de un QR o ingresando el código en la página de la entidad.

Las únicas cuentas autorizadas para enviar correos son: comunicaciones@dian.gov.co, notificaciones@dian.gov.co y newsletter@informaciondian.dian.gov.co; por lo tanto, si recibe un mail de una cuenta diferente, es un mensaje completamente falso.

Adicionalmente, la entidad puso a disposición de los interesados un portal de búsqueda donde tendrán la oportunidad de revisar si el dominio del cual es enviado el correo es falso; para ello, habrá que hacer clic en el siguiente enlace: https://www.dian.gov.co/Paginas/CorreosFalsos.aspx

Recuerde que, si recibe algún correo no autorizado, falso o de dudosa procedencia, podrá hacer el reporte ante la página oficial ‘Cai virtual’ de la Policía Nacional: https://caivirtual.policia.gov.co/