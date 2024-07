Trabajos en ‘Caregato’ podrían suspenderse por falta de recursos, según el contratista

Montería

Contrario a lo informado recientemente por el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien advirtió que el boquete ‘Caregato’ posiblemente no sería cerrado este año, el contratista de la obra (Consorcio RCG), señala que la obra iría en un 55% de ejecución, pero que requieren recursos para cerrar el chorro que hoy tendría unos 45 metros.

Según el contratista, se han logrado ejecutar $70.000 millones, incluyendo el giro realizado por la UNGRD por un valor de $25.000. Sin embargo, requerirían el pago de unos $45.000 millones para continuar con los trabajos.

“Estamos asegurando todo lo construido, pero la idea es continuar trabajando, ojalá tener el flujo de fondos y llegar a feliz término este año. Pensar en una suspensión implica una desmovilización, un standby de equipos y ya está todo conformado, personal, maquinaria, materiales; entonces es muy importante continuar los trabajos”, sostuvo Germán Serrano, representante del Consorcio RCG.

“Si no hay desembolso, próximamente el proyecto se va a ver muy afectado, seguiremos con nuestro flujo de caja hasta el porcentaje que podamos llegar”, agregó el contratista.

Según lo establecido, hasta el momento se habrían instalado 25.000 bolsas especiales que permitirían el desvío del río Cauca por el denominado ‘Canal de la Esperanza’, pero que se requiere instalar el resto para lograr el cierre del boquete que hoy tendría a varios municipios de La Mojana afectados por las inundaciones.

Inundaciones en Majagual, Sucre:

La W Radio realizó un recorrido en canoa por uno de los puntos más afectados por las inundaciones generadas por ‘Caregato’, La Sierpe, en el municipio de Majagual (Sucre). Desde este corregimiento, las comunidades insistieron en apoyo por parte del Gobierno Nacional y acciones que permitan el cierre definitivo del boquete, ubicado en el río Cauca, a la altura del municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar.

“Estamos viviendo una calamidad grande y necesitamos de la ayuda del Gobierno Nacional y del Gobierno municipal (…) Nosotros tenemos 4 años de estar inundados y necesitamos ayudas, sobre todo, la merca porque no estamos trabajando”, Kenide Castillo, habitante del corregimiento La Sierpe.

En el recorrido, se observó un puente construido en madera, el cual habría costeado la administración municipal de Majagual. Sin embargo, las comunidades indicaron que, si bien permite movilidad, dicha obra se quedaría corta ante las necesidades que enfrenta esta población damnificada, pues la situación se podría complicar aún más con la llegada del fenómeno de La Niña.

“Nos preocupa demasiado porque el caudal del río aumenta cada día más y eso conlleva a que la situación sea más grave. Acá nos movilizamos por medio de canoas y ahora el señor alcalde nos hizo un puente de madera para que los habitantes se puedan transportar, pero el Gobierno Nacional nos tiene en el olvido”, puntualizó Andrés Cárdenas, habitante de La Sierpe.

Sobre la continuidad de las lluvias y el puente de madera, puntualizó que “ese puente no creo que soporte, mínimo un año porque no es el ideal para eso”.

Puente en madera del corregimiento La Sierpe, Majagual, Sucre. Foto: La W/Claudia Hernández. Ampliar

Por su parte, Luis Miguel García, también habitante de la zona dijo que con las inundaciones “perdimos el arrocito y nosotros trabajamos con crédito del banco, ya tenemos todo embargado, porque hemos perdido la tierra y necesitamos que el doctor Carrillo nos solucione esto, el presidente Petro, que vengan a La Sierpe. No queremos mercado, pero tápenos a Caregato”.

Mientras, Wilson Acosta, veedor en el departamento de Sucre, sostuvo que “aquí en La Sierpe, que es uno de los primeros corregimientos que está sufriendo por el chorro ‘Caregato’, ya nosotros no tenemos vida feliz como antes, porque nos encontramos con las manos vacías, no tenemos fuerza, no tenemos tierra donde trabajar y necesitamos ayuda para cultivar, aquí vivimos del arroz”.

Solo faltarían 45 metros para cerrar el boquete ‘Caregato’:

Frente al anuncio de que solo faltarían 45 metros para cerrar ‘Caregato’, pese a la novedad registrada el pasado 6 de mayo cuando el caudal del río superó los trabajos, las comunidades indicaron que “ya falta poco, por eso le pedimos al Gobierno Nacional que se apure con los recursos para aprovechar el tiempo”.

“Son 45 metros los que le están haciendo daño a una comunidad grande como La Mojana, entonces, que se pongan la mano en el pecho y logren el cierre de Caregato”, puntualizó Wilson Acosta.

Además de los cultivadores de arroz, los ganaderos también se han visto afectados. En ese sentido, cientos de reses son movilizadas desde terrenos inundados a zonas secas y altas de otros departamentos como Córdoba. Uno de los puntos afectados es La Guaripa, en el municipio de Sucre Sucre (Sucre).

“Este ganado lo estamos llevando hacia Chinú (Córdoba), porque el corregimiento La Guaripa se nos ha inundado y no hay lugar para tener el ganado. Estamos pidiendo ayuda porque desde que se abrió ‘Caregato’ no tenemos vida en La Guaripa”, Rudesindo Rivera, ganadero de La Guaripa.

Además de los municipios de Sucre, otra zona impactada ha sido Ayapel, en Córdoba, donde los productores también exigen soluciones frente a la crisis generada por ‘Caregato’.

“Los datos de pérdidas no son exactos, tenemos inconvenientes con las alcaldías porque las vemos muy temerosas, ante las acciones emprendidas desde Carrillo hasta las declaraciones que ha hecho nuestro presidente Gustavo Petro. En el caso de Ayapel, hablamos de unas 15.000 hectáreas de arroz que se perdieron, porque hubo un cierre provisional y la gente pensando en que sería la solución, pues sembró y esas pérdidas hoy en día son incalculables”, señaló Camilo Daza, vocero de comunidades en Ayapel.

En ese sentido, indicó que el cierre de ‘Caregato’ urge por “el ecocidio, la fauna y la flora en estos momentos la vemos sufriendo. Los miquitos se van a los patios de las personas porque están buscando alimentos, algunos animalitos tienen gusano y la naturaleza se está acabando; tenemos desplazamiento forzado porque al río Cauca no se le ha hecho mantenimiento”.

Tras lo expuesto, ya existen decisiones judiciales que han sido retomadas por la Defensoría del Pueblo, en el sentido de proteger a esta subregión que comprende 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar para garantizar la protección de los habitantes de la región de La Mojana, donde cerca de 40.000 familias están afectadas por el rompimiento del dique conocido como ‘Caregato’,

La Sección Primera del alto tribunal acogió los argumentos que expuso la misma Defensoría del Pueblo por medio de una demanda de acción popular en la que solicitó la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar y desarrollo y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La protección de las especies animales y vegetales.

Según las comunidades, lo anterior se ha desconocido por las autoridades competentes y la crisis cada día se intensifica.

Inundaciones en Majagual, Sucre. Foto: La W/Claudia Hernández. Ampliar

Inundaciones en Majagual, Sucre. Foto: La W/Claudia Hernández. Ampliar

#Regiones | #Video La W recorrió La Sierpe, Majagual, Sucre, en canoa, único medio de transporte en época de inundaciones ---> https://t.co/HqhvhyjEOg pic.twitter.com/Umr6fORtUJ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 4, 2024

#Sucre | Tras inundaciones en La Guaripa, de San Benito Abad, los ganaderos buscan tierras altas para salvar sus reses. Así son movilizadas en este departamento → https://t.co/QkoYKHajIl pic.twitter.com/093hIQtNaZ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 4, 2024

#Córdoba | "Son 45 metros los que le están haciendo daño a La Mojana", Wilson Acosta, líder de Majagual, Sucre, sobre el cierre del boquete 'Caregato' en el río Cauca → https://t.co/QkoYKHajIl pic.twitter.com/rBdtELOTtD — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 4, 2024