Al Oído: MinTrabajo arrincona a sindicalistas frenando pago de su salario, “el cambio”

Resulta que tras conocerse que en el Ministerio de Trabajo se incumplió con el acuerdo logrado el pasado 2 de julio con los sindicatos de la entidad, son muchos los interrogantes que quedan en el ambiente del porqué realmente se da este rompimiento.

Hay que recordar que hace 40 días el Ministerio de Trabajo se ha visto afectado por el cese de actividades que afecta el funcionamiento de la entidad.

Un Ministerio de Trabajo que, contrario a lo que se creía de la ministra Gloria Ramírez, en la realidad está arrinconando a la lucha sindical. Qué ironía. Por estar en huelga, la decisión que tomó el ministerio es la de no efectuar el pago a los más de mil funcionarios que están participando en los sindicatos y exigencias. El 28 de junio debieron recibir sus pagos, pero al momento no se los han hecho. Abusando de su necesidad.

Sin pena les han hecho saber, por supuesto, no por correos que, si levantan la huelga, ellos proceden al pago. El tema es que la huelga no se inició por el no pago de salarios, la huelga se inició porque hay incumplimiento de unos puntos del acuerdo colectivo. Entre ellos una bonificación que se había pactado reconocer en el mes de marzo, entre muchos otros puntos.

Al Oído hablamos con uno de los líderes de los 14 sindicatos Gerson Cifuentes, quien hace parte de a quienes castigan con su salario que, además, es sustento como muchos trabajadores para sus familias.

“Somos 14 organizaciones sindicales las que estamos en huelga en el Ministerio, por lo que han decidido que a más de 1.000 funcionarios que somos parte de estos movimientos no nos han pagado nuestro salario de junio, vulnerando nuestros derechos. Quieren presionarnos y chantajearnos para que terminemos la huelga, generando un maltrato económico por suspender nuestros pagos”, dijo.

“Así las cosas, anunciamos que seguimos y que incluso iniciaremos con carpas en el Ministerio. No cederemos al chantaje ojalá la ministra recordara que decía ser sindicalista”, añadió.

Es increíble como el Gobierno que prometió un cambio y garantizar derechos a los trabajadores hoy es el mismo que arrincona la lucha sindical, vulnera sus derechos y genera un maltrato laboral y económico. Muy mal señora ministra y bueno, no sabemos si la doctora Sarabia o el presidente conozcan de este abuso de retener pagos para que den respuestas.

Ahora sí, los que tanto hablan de derechos laborales desde sus curules muy calladitos mientras se golpea a los trabajadores bajo el mando de una ministra sindicalista, que no ha logrado una negociación que fortalezca el diálogo social para resolver esta huelga.