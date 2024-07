Córdoba: estos son los millonarios proyectos de agua potable en la mira de la Contraloría

Montería

La Contraloría General de la República informó que en el marco de una a actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo evaluar la gestión fiscal adelantada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el gestor del Plan Departamental de Agua (PDA), el departamento de Córdoba, los municipios auditados y las empresas de servicios públicos domiciliarios, en relación con los procesos de contratación, planeación, viabilizarían, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de inversión aprobados con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el PDA; se habrían detectado 7 hallazgos fiscales.

“El organismo de control encontró que, en relación con los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad, la gestión adelantada por los entes participantes en los proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el departamento de Córdoba, no es realizada bajo dichos preceptos, por cuanto no es eficiente, oportuna y eficaz para cumplir con la gestión fiscal y contractual de acuerdo con lo establecido en sus manuales de contratación y normatividad aplicable”, puntualizó la Contraloría.

“Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, se establecieron dieciocho (18) hallazgos administrativos, de los cuales, diecisiete (17) tienen presunta incidencia disciplinaria, uno (1) con otras incidencias, dos (2) con presunta incidencia penal y siete (7) con connotación fiscal en cuantía total de $11.752 millones”, agregó el ente de control.

-Dentro de los hallazgos establecidos en el proceso auditor, se destacan los siguientes:

*Hallazgo No. 5, administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal, en cuantía de $3.962 millones, correspondiente al pago de cantidades de obra no ejecutadas por el contratista de obra del contrato 001 de 2020, la no ejecución de la totalidad de los suministros e instalación de la red de recolección y la línea de impulsión en los barrios del Sector 4 - Etapa 1 del municipio de Cereté - Córdoba y la inclusión de ítems no previstos, que no tienen un sustento técnico y no fueron ejecutados.

*Hallazgo No. 11, administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $2.852 millones, correspondiente a las obras pagadas al contratista en el marco del Contrato ADC - OC - 020 - 2009, relacionado con la construcción del sistema de acueducto del corregimiento Tierradentro municipio de Montelíbano - departamento de Córdoba, el cual lleva aproximadamente 15 años en ejecución y actualmente se encuentra suspendido mediante acta No. 13 del 29 de septiembre de 2023.

*Hallazgo No. 1, administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $2.282 millones, correspondiente al valor total pagado en el desarrollo del Contrato de Obra LP-MA-014-2021, relacionado con la energización de las estaciones de bombeo de aguas residuales en el municipio de Ayapel, Córdoba, cuyas obras no se encuentran prestando el servicio para el cual fueron contratadas ni dando cumplimiento a la finalidad del proyecto.

*Hallazgo No. 15, administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $1.530 millones, correspondiente a los pagos efectuados dentro del contrato de obra No. 126 de 2020, teniendo en cuenta que las obras ejecutadas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable se encuentran abandonadas, no están prestando su servicio y no cumplen con su finalidad, la cual es el suministro de agua potable y tratada a la población del corregimiento de Jaraguay, municipio de Valencia - Córdoba.