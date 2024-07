“MinDefensa me utilizó”: policía discriminada por ser lesbiana y que sonaba para general

“MinDefensa me utilizó”: policía que sonaba para general denuncia discriminación

La coronel en retiro de la Policía Nacional Sandra Mora aseguró que salió por la puerta de atrás de la estación de Cúcuta por un ‘pasquín’ al que, según ella, el ministro de Defensa Iván Velásquez le creyó sin tener pruebas.

“Entiendo que fui una ficha en todo este juego (…) mi problema fue haber confiado en usted ministro”, aseguró.

La excoronel de la Policía es reconocida por haber ganado un reintegro histórico a la institución después de comprobar que fue perseguida por ser homosexual, aunque intentaron vincularla con grupos paramilitares.

En diálogo con Sigue La W aseguró que después de su reintegro, fue el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien la buscó para sanear el Fondo Rotatorio de la Policía donde, según ella, tocó callos de poderosos que quisieron bloquear las investigaciones y hallazgos que le reportó al ministro.

“El ministro de Defensa Iván Velásquez me dijo, ‘yo quiero que usted sea general’, encontré corrupción en el Fondo Rotatorio, iba a ir a la ONU, luego me envían a Cúcuta y ¿salgo por un ‘pasquín’ sin pruebas? Me utilizó, salgo decepcionada de la Policía”, aseguró Mora.

¿Qué responde frente a denuncias de maltrato y malversación de recursos?

Después de ser considerada por el director de la Policía, general William Salamanca, para ser agregada de la institución ante las Naciones Unidas, la coronel Sandra Mora fue trasladada a Cúcuta como comandante de la capital de Norte de Santander. Sin embargo, fue apartada del cargo en medio de denuncias por presunto maltrato a una subalterna, por entregar anchetas a un empresario con supuestos nexos con el narcotráfico y por prestarle una camioneta a una supuesta pareja.

“El exigir hoy se ha convertido en un maltrato o acoso (...) Todo salió de un ‘pasquín’ y yo le dije en la cara señor ministro, ¿usted tiene pruebas? ¿Hay audios, videos? No hay pruebas. Pagué cuatro anchetas de mi bolsillo, el empresario que dicen narcotraficante la misma Policía lo ha condecorado, la camioneta la presté al equipo de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, ¿cuál novia? Yo tengo mi esposa, todo es mentira, hay gente que quería que yo me fuera”, aseguró Sandra Mora.

La ahora exoficial que pidió ser retirada de la institución después de que la apartaron del cargo en Cúcuta. Insiste en que existen otros intereses detrás de su salida como se lo alcanzó a advertir Jaime Vásquez, veedor asesinado en abril de 2024. Sandra Mora aseguró que teme por su vida porque ha recibido amenazas.

El ministro de Defensa y el director de la Policía fueron consultados por Sigue La W, pero manifestaron que no se pronunciarán por el momento.