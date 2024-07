¿Cuál es la edad máxima y mínima para entrar a la Policía? Requisitos de ingreso 2024

La Policía Nacional de Colombia es una institución que tiene como objetivo mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, además de prevenir el delito en el país.

Pertenecer a esta institución trae consigo el honor de servir a la patria y buscar generar un impacto social positivo en la comunidad, pues es bien sabido que en algunas ocasiones la reputación de la institución ha sido cuestionada por errores que han cometido algunos de sus integrantes.

Aquellas personas que deseen ingresar a la institución deberán cumplir con una serie de requisitos que se exigen previamente, ser parte de la Policía Nacional trae consigo también beneficios por parte del Estado.

La edad mínima para ingresar puede variar si el aspirante busca ser patrullero u oficial, los requisitos son los siguientes:

Patrulleros de la Policía

Ser colombiano

No haber sido condenado penalmente, ni estar vinculado formalmente a investigaciones por violaciones a Derechos Humanos

No tener antecedentes disciplinarios o fiscales vigentes

Acreditar el título de bachiller, técnico profesional, tecnólogo o profesional

No contar con multas vigentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas

Tener mínimo 17 años y hasta 27 años al momento de ingresar a la escuela de formación ; si acredita título de educación técnica, tecnológica o profesional universitario, puede ingresar a la escuela de formación con una edad máxima de 30 años y 364 días.

No estar incurso en indagaciones o investigaciones

Ser soltero o casado, con hasta un hijo

Puntaje de ICFES igual o superior a 40 puntos

Para el caso de postularse a oficial de la Policía Nacional, los requisitos son diferentes, estos dependen de si la persona es profesional, bachiller, uniformado o no uniformado y para cada grupo de estos, las exigencias son las siguientes:

Profesional: En este caso, la edad máxima para el aspirante en caso de acreditar un título de pregrado es de hasta 30 años y 364 días, en cambio, si acredita título de postgrado, el aspirante podrá tener hasta 35 años de edad, siendo esta la edad máxima para aplicar antes de ingresar a la escuela de formación.

Otros de los requisitos que se exigen es un promedio académico de 3.8, además de los requisitos básicos como ser colombiano, no tener procesos en contra ni tener sanciones pendientes de pago.

Bachiller: En este caso, la institución exige un puntaje del ICFES igual o superior a 42 puntos, no tener hijos, no tener antecedentes penales ni estar en investigaciones, no tener multas pendientes de pago y tener una edad mínimo de 16 años o máximo de 25 años al momento de ingresar a la escuela de formación.

Uniformado: El requisito principal, además de los más recurrentes en los puntos anteriores, es que el aspirante no puede tener un tiempo de servicio superior a los 14 años y 364 días, además de contar con el aval de la dirección General de la Policía Nacional.

No uniformado: El aspirante debe tener una edad que oscile entre los 30 y 35 años de edad en caso de acreditar un título de postgrado, además debe contar con licencia de conducción vigente, puede tener hasta dos hijos y también debe contar con el visto bueno de la dirección General de la Policía Nacional.

Como conclusión, la edad máxima para ingresar a la institución es de 35 años, mientras que la edad mínima es de 17 años; si desea conocer más información sobre los requisitos de ingreso, haga clic aquí.