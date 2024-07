Yo no estoy desaparecido: Alcalde de Girón le responde al director de la UNGRD. Foto: W Radio

Bucaramanga

Luego de que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, confirmara que se suspendía el giro por $180 mil millones para el municipio de Girón, Santander tras una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender convenio de Fondo de Inversión Colectiva que habían sido aprobados por Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Carlos Carrillo, pocos antes de terminarse la adminsitracion de Olmedo y Sneyder, entregaron multimillonarios contratos del Fondo de Inversión Colectiva, FIC de manera irregular y uno de ellos fue con el municipio de Girón en Santander.

“Que quiere decir eso que esos 180 mil millones de pesos, que a pesar de la negativa del alcalde de Girón de aceptarlos hoy, están a buen recaudo y podrán distribuirse de una manera equitativa con otros municipios del país?”, explicó Carlos Carrillo, director nacional de la UNGRD.

El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, rompió su silencio y se refirió a las declaraciones del director Carrillo en donde aseguró que el mandatario estaba desaparecido a lo que Ramírez le respondió y le aseguró que “nosotros siempre hemos estado dispuestos. Yo no estoy desaparecido. He ido muchas veces a Bogotá. He ido a tocar las puertas porque mi interés es solucionar las necesidades de los gironeses”.

El mandatario también ha sido enfático en que el municipio requiere los recursos para continuar atendiendo los desastres, por tal motivo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus también le pidió al Gobierno Nacional que si ese dinero no se giran a Girón, entonces que se giren al departamento para continuar con la atención a las emergencias.