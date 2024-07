El derrumbe de las casas es inevitable: UNGRD sobre colapso de jarillón en Girardot

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, habló en los micrófonos de La W sobre el riesgo de colapso del jarillón en el barrio Girardot, a orillas del río Magdalena, en Magangué.

De acuerdo con Carrillo, “Magangué tiene dos barrios particularmente en peligro, el barrio Girardot y el barrio Santa Lucía. Yo visité Magangué, fui con el gobernador y el alcalde, ellos no sé por qué insistían que solo hiciéramos el recorrido por el río (…) uno ve cómo el alcalde de Magangué graba unos videos en Instagram y dice que la Unidad no está haciendo nada, pero no declara la calamidad pública”.

A esto, añadió que “no es la Unidad la que tiene la facultad de llegar a un lugar a solucionar un problema cuando no se ha agotado la capacidad del gobierno municipal.”

En ese orden de ideas, explicó que “el gobierno municipal tiene que hacer su trabajo, cuando las capacidades del gobierno municipal son superadas entra el departamento y cuando estas departamentales son superadas entra el Gobierno Nacional con la UNGRD”.

