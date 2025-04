“UNP no evalúa ni dicta medidas de protección por militancia”: Rodríguez sobre excongresista Gómez

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, habló con la W Radio y afirmó que el excongresista y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Juan Diego Gómez, fue notificado desde el año pasado del retiro de su esquema de seguridad y señaló que las decisiones se toman según los estudios técnicos que se realizan por parte del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem.

“La Unidad Nacional de Protección no evalúa o no dicta medidas por las actividades políticas de las personas ni por la militancia, sencillamente, lo hace por el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es el que nos dice qué medidas debemos ponerle a una persona y en qué momento se pueden retirar de acuerdo a una valoración. En este caso, él, como parlamentario, tiene conocimiento pleno de que cuando una medida del Estado lo afecta debe poner un recurso, pero no lo hizo. El Estado fue un poquito más allá, manteniendo un poco más de seis meses las medidas, hasta que finalmente tocó retirarlo”, afirmó.

Puede leer: Director de la UNP pide aclaración a Función Pública sobre la edad de retiro forzoso

El excongresista fue notificado del retiro del esquema de seguridad en julio de 2024 y contó con 10 días hábiles para presentar un recurso señalando la necesidad de mantenerlo, pero no hizo uso de este mecanismo según la UNP.

Enfatizando en que no se trata de decisiones por posiciones políticas resaltó que: “De manera unilateral la Unidad Nacional de Protección decidió implementar una persona de protección más para cada esquema (…) mejoramos la protección de los aproximadamente 290 parlamentarios. La Unidad Nacional de Protección mejoró la protección de todos”.

Gómez ha señalado, por su parte, que el retiro del esquema se dio días después de haber viajado a Estados Unidos para señalar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sido víctima de una persecución política.

Se está evaluando el nivel de riesgo del excongresista Gómez

Desde el mes de febrero hay una orden de trabajo activa sobre el caso del excongresista Gómez, lo que quiere decir que el Cerrem está evaluando su nivel de riesgo, pero explicó el director que es un proceso que se viene adelantando por una nueva solicitud.

Y es que el excongresista fue mencionado por el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, por presuntamente tener vínculos con el contrabandista Diego Marín, ‘Papa pitufo’, lo que él ha calificado como un montaje.

“Hay que tener en cuenta que son dos procesos distintos. El proceso que venía de la finalización de sus medidas, que se demoró y finalmente este año se materializó, sobre las cuales no había pedido recurso de reposición. Y, la Unidad Nacional de Protección simultáneamente inició la orden de trabajo para determinar el nuevo riesgo por hechos sobrevinientes”.

El Cerrem establece si una persona tiene un nivel ordinario, extraordinario o extremo y la UNP genera medidas de protección si se indica que está en los dos últimos.

“Si entran a riesgo ordinario no hacemos seguimiento puesto que este riesgo lo tenemos todos los habitantes de Colombia”.

La Cronología

El excongresista Juan Diego Gómez terminó su periodo en el Congreso de la República y la administración anterior ordenó finalizar las medidas de protección de todos los parlamentarios, explicó el director. Varios, usaron el recurso de reposición y se mantuvieron las medidas en la mayoría de los casos.

“El doctor Juan Diego Gómez obtuvo en el recurso de reposición que se mantuvieran esas medidas, que era una flotilla de vehículos blindados y un número importante de personas de protección, durante unos meses más”.

Una vez terminados esos meses, se inició una nueva valoración en la condición de dirigente político: “Al doctor Juan Diego Gómez no se le evaluó como parlamentario sino como dirigente político y tiene un tratamiento diferente, pasa a depender exclusivamente de la Unidad Nacional de Protección, ya no es el convenio que teníamos con el Congreso”. Lo que quiere decir, que la financiación del esquema empezó a ser responsabilidad de la UNP.

Esa valoración dio como resultado riesgo extraordinario moderado: “Ese riesgo dio un esquema de protección que no incluía vehículo, incluía personas de protección y otros elementos y se dictó la resolución en ese sentido. El doctor Juan Diego puso un recurso de reposición y la Dirección de la Unidad Nacional de Protección decidió agregarle al esquema, un vehículo durante por lo menos un año”.

Después, se hizo una valoración por temporalidad, la cual debe hacerse cada año para revisar si el riesgo ha subido o ha bajado.

“El riesgo no es una constante, sino que cambia de acuerdo a las condiciones de vida y su entorno, entonces el CERREM, el cuerpo técnico, encontró que el nivel de riesgo del doctor Juan Diego había bajado y recomendó quitar las medidas de protección porque ya no estaba en riesgo extraordinario. Entonces la Unidad Nacional de Protección generó una resolución y él no presentó recurso de reposición. Eso fue finalizando el mes de julio del año pasado”.