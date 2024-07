“El peor enemigo de Argentina es ella misma”: Sergio Goycochea sobre final de Copa América

En el marco de la final de la Conmebol Copa América 2024 damos un vistazo por las anteriores ediciones de este torneo, resaltando a las principales figuras de las selecciones más destacadas.

En la Selección Argentina, por ejemplo, destaca Sergio Goycochea, quien es recordado por ser héroe nacional al atajar penales cruciales para que la ‘albiceleste’ llegara obtuviera el triunfo en las ediciones de 1991 y 1993, ganando también el premio al Mejor Arquero por su actuación.

‘Goyco’ pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre sus expectativas y lo que analiza de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina.

“Colombia está muy bien, fue de menor a mayor, está muy completo. Cuando debe jugar, juega; cuando se le complica, de adapta; contra Uruguay mostró una prueba de carácter porque quedó con un hombre menos con un gran rival y si bien ajustó cosas de su juego lo aguantó”, comentó el exfutbolista, destacando figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.

Según comentó, la expulsión de Daniel Muñoz sería el único factor en contra, ya que el defensa era uno de los más aceitados para dar un buen juego contra la ‘albiceleste’.

“Argentina podrá jugar mejor o peor, pero su actitud y hambre de gloria son irreprochables, el enemigo de Argentina es la misma Argentina, puso la vara muy alta en Catar, entonces de allí parten las comparaciones: Messi no está en el nivel de Catar, Enzo tampoco lo está, Mac Allister tampoco lo está, esto es solo una opinión que se hace desde las situaciones”, afirmó.

Por otro lado, el exfutbolista habló sobre una de las anécdotas más fuertes en su vida deportiva, y fue el recordado 5 – 0 que pasó a la historia como una de las más fuertes goleadas en contra de su selección.

“El 5 - 0 fue la noche más fea que me toco vivir en un estadio, estás allí sabiendo que no tienes nada más que hacer, pasa el cuarto, el quinto, tu público está alentando al rival, es lo peor que te puede pasar como futbolista, lo positivo es que solo es una anécdota de una noche, la más dura que me tocó vivir como arquero”, expresó.

Finalmente, dejó claras sus altas expectativas para la final de la Copa América, destacando que en este punto no hay débiles y que puede haber sorpresas.

“Hay rivales fáciles que terminan siendo difíciles y hay otros difíciles que terminan siendo fáciles, cada uno se ha ganado la opción de estar en la final, tanto Argentina como Colombia”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: