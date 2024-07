La solución definitiva de ‘Caregato’ no es esa obra: UNGRD sobre trabajos en el dique

Montería

Al término de un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la ciudad de Montería este 11 de julio para monitorear la crisis generada por las inundaciones en la subregión de La Mojana, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo se refirió al millonario contrato que ejecuta el Consorcio RCG para cerrar el boquete ‘Caregato’.

De acuerdo con el funcionario, el contrato de más de $70.000 millones no sería la solución a la emergencia que se presenta en la subregión conformada por 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

“Los señores con toretes de 30 millones de pesos y con caballos de paso fino que viven aquí en Montería, pues se pueden valer por sí solos. Entonces, nuestros esfuerzos se van a enfocar en darle ayudas a esas personas de La Mojana, ¿Cuál es la solución definitiva para ‘Caregato’? Claramente, no es esa obra, pero nuestra obligación desde la Unidad es respetar el debido proceso para ese contratista y queremos dejar claro que no habrá prórroga para ese contrato que se vence el 27 de noviembre”, puntualizó el director de la UNGRD.

Sobre las obras en ‘Caregato’ en el río Cauca, el funcionario también cuestionó a su antecesor Olmedo López.

“Fue una enorme irresponsabilidad de parte del criminal Olmedo López decir que el problema de ‘Caregato’ estaba solucionado. Solamente, al mes de la salida del señor Olmedo López se vino abajo el dique. Cuando yo asumí la dirección en marzo, el boquete ya estaba cerrado; incluso el diseñador decía que iba a durar 200 años y un mes después se rompió…y se abrió un boquete de 100 metros, en la medida que ese boquete se cierra, la presión aumenta y es cada vez es más difícil cerrarlo”, agregó el funcionario.

Cabe recordar que, el contratista ha requerido el pago de unos $45.000 millones para continuar las obras y cerrar el boquete ‘Caregato’. Sin embargo, Carrillo indicó que “ese contrato no se mide por tiempo, el contratista se comprometió a cerrar el chorro; ese es el objeto del contrato ¿y cerró el chorro? No, ¿cuánto ha invertido el contratista? Pues, tienen que probarlo a través de las cantidades de obra. Entonces, es muy fácil decir que hemos gastado $70.000 millones, pero ¿dónde están esos $70.000 millones? Debajo del agua o ya se los llevó el río”.

“Yo no he tomado la decisión de no cerrar ‘Caregato’. El contratista, después de 8 meses, no ha podido cerrar y dice que hasta que no baje el caudal del río Cauca no puede seguir tirando bolsas, entonces, el que no puede cerrar es él” agregó.

Finalmente, la UNGRD anunció que, a partir de la próxima semana se entregará Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) para más de 5.300 familias en los municipios de Guaranda, Ayapel y Majagual, donde se han presentado las mayores afectaciones por las inundaciones.