“No los conozco”: Juan Pablo Gallo negó relación con Olmedo López o Sneyder Pinilla

El senador liberal Juan Pablo Gallo habló en La W sobre los señalamientos en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), luego de que la Fiscalía solicitara a la Corte Suprema de Justicia indagarlo a él y a otros nueve congresistas.

Gallo argumentó que no está implicado en los hechos de corrupción y que no ha favorecido al Gobierno, pues su postura ha sido crítica. “Conforme a mis posiciones, que son públicas, reiteradas y consistentes desde el primer día, espero que esto se resuelva. Yo no voté por este gobierno ni por el presidente”, afirmó.

El senador hizo énfasis en que desde que el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño, él se declaró en oposición y ha votado en contra de lo que considera erróneo.

“Durante estos casi dos años, he votado en contra de lo que yo creo que está mal, como todas las reformas. Ustedes pueden corroborar mis posiciones y mis intervenciones”, subrayó.

En todo caso, dijo que está dispuesto al llamado de la Corte para entender las razones de la eventual indagación. En cuanto a su supuesta relación con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla, Gallo dijo que no los conoce y que nunca entabló conversaciones con ellos.

“Yo los vine a ver por televisión, como cualquier colombiano. Nunca los había visto. No me los he encontrado ni en el Congreso, ni en un escenario de control político”, indicó.

Asimismo, negó haber tenido algún acercamiento con ‘El Pastuso’ López, testigo clave en el caso de los carrotanques de La Guajira: “Nunca he hablado con nadie de ellos. Mi teléfono está a disposición de los organismos de control”.

El senador insistió en que su labor legislativa se ha centrado en estudiar, debatir y mantener una oposición sana. “No tengo nada que decir más allá de esperar a conocer las declaraciones del señor, porque no las conozco”, puntualizó.

Cuando se le preguntó por qué, pese a sus posiciones públicas, respaldó proyectos como la reforma tributaria, la ley de presupuesto y otros, dijo que la tributaria hablaba de mil temas y que no respaldó asuntos específicos, muy sensibles y de debate.

“Pero revisen cómo voté la no divisibilidad de las regalías, los llamados impuestos saludables, los impuestos a las pensiones. Los voté en contra”, explicó.

De hecho, dijo que ha escrito cartas al partido Liberal pidiendo que se muevan a la oposición. “Mis posiciones están a los ojos de los colombianos desde el primer día. Eso es absolutamente coherente”, concluyó.