Proyecto que revive reelección presidencial se presentará en esta legislatura: Zuleta

En diálogo con Sigue La W, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, confirmó que presentará el proyecto de reelección del Presidente de la República en la actual legislatura, que termina el próximo 20 de julio.

Zuleta aclaró que el proyecto de reelección “es una reforma la Constitución”, por lo que la reelección de un mandatario “es una decisión ciudadana”.

Además, recordó que “la mayoría de los países del mundo tienen la posibilidad de una reelección inmediata” y agregó que, en varias naciones de Latinoamérica, aunque esta figura no aplica de manera inmediata, también existe.

“Nosotros estamos trabajando con las bases recogiendo las propuestas, porque no es solamente la reelección: no es solamente la posibilidad de reelegir, sino la revocatoria del mandato. La propuesta es mucho más amplia porque hoy, esta figura no es posible hacerla efectiva y hay muchas trabas, es una figura decorativa”, indicó.