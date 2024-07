Voy a entregar despejado Girardot, para inicio de obras y evitar una tragedia: Alcalde Alí

Cartagena

En Magangué ya hay una solución palpable para el inicio de las obras, las cuales evitarían el rompimiento del Jarillón que protege a la población y en especial al barrio Girardot.

El alcalde de Magangué, Pedro Alí Alí, dio a conocer que 24, de las 26 familias que se encuentran en el sector, aceptaron salir de la zona con una compensación de $30 millones. Asegura el mandatario son recursos propios de la administración.

En dialogo con W RADIO aseguró, “Dios mediante mañana están las maquinas desalojando, para que el departamento y la nación pueda proceder y continuar el contrato, y de una vez los magangueleños podamos dormir tranquilamente con esta tragedia que estamos viviendo hoy”.

“No podemos estar en este momento tan transitorio peleando, Pedro Alí alcalde y Carlos carrillo, no, no. Yo hoy quiero llamar al doctor Carrillo y al gobernador de Bolívar, decirles Yamilito y doctor Carrillo, aquí esta Girardot despejadito”, expresó el alcalde.

Puntualizó, “desde hace 8 días empezamos a inundarnos, pero no por el Rio Magdalena, por la Ciénega, la parte de atrás; porque ya el espejo de agua de ‘Caregato’, empezó a llegar a la parte de La Mojana donde se encuentra Magangué”.

“Pero, la parte de adelante del Rio Cauca hasta Magangué está totalmente protegida, por obras que se han hecho a lo largo de estos últimos 4 años”, aseguró.

Sobre si la empresa de su hijo, Pedro Manuel Alí Arana, está en el consorcio que no habría ejecutado obras del dique, indicó que no discutiría y pidió que la Fiscalía, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, reciban la obra y si se la robaron denuncien.

“Yo no quiero entrar a discutir, porque ahora te puedo decir que mi hijo vendió la empresa y no sé qué cosa. Yo digo que, para concentrarnos en el tema de Girardot, que es la tragedia más grande después de Armero que puede pasar en Colombia, venga la Fiscalía, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y reciban la bendita obra por la que están cuestionando a mi hijo, para que no entretengan la obra de Girardot”, dijo el alcalde Pedro Alí.

Enfatizó, “vengan, recíbanla, bájenla, si se la robaron denúncienla en la Fiscalía y se acabó el bendito problema. Yo no entiendo de donde sale eso, ayer le dije a alguien de la Unidad en el PMU serán que nos están tratando de hacer pelear, porque nos dicen que son cosas de ustedes directamente, ellos me dicen que no”.

“Qué me imagino que paso; porque también hablaron de un contrato, en el que mi hijo en el año 2021-2022 participó en un consorcio. Fíjese usted lo que es la vida, ahora escudriñando y preguntando qué es lo que pasa, dicho consorcio entrego la obra 100% ejecutada y la Unidad tiene un año que no le pagan”, explicó.

Detalló, “el contrato esta por $10 mil millones algo así y solamente le han pagado $6 mil, pero no tiene nada que ver ni con ‘Caregato’, ni con el contrato de Girardot”.

“Lo mismo que están tratando de vincular al gobernador Yamil Arana, en estos pueblos todos somos pariente, mi hijo es Ali Arana. Tanto el gobernador y yo no tenemos nada que ver con la obra de ‘Caregato’ y con la obra de Girardot”, insistió.

La W conoció en primicia que Pedro Manuel Alí Arana, hijo del alcalde Pedro Alí Alí, es representante legal de Construcciones y Suministros PMA S.A.S, una de las compañías que integran el consorcio Dique Entre Barbosa y Palmarito 2021 que tenía como fin construir y consolidar el dique que contendría las aguas del río Magdalena en esa zona vecina al municipio.

Dicho consorcio firmó el contrato en el año 2021 por cerca de $9.000 millones de pesos para esa construcción. En los papeles, aparece como si el contrato hubiera sido ejecutado, lo cual no fue así.

Habitantes del municipio de Magangué, esperan que este fin de semana salgan del barrio Girardot las familias para dar inicio a las obras de protección.