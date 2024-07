“Es un gran domingo para los españoles”: Alcaraz tras el triunfo de España en Eurocopa

Selección de España y Carlos Alcaraz. Foto: Frey/TPN/Getty Image/Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Carlos Alcaraz se mostró exultante tras la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa 2024 y celebró “un gran domingo para todos los españoles”, apenas unas horas después de haber conseguido su segundo título en Wimbledon.

“Es una gran alegría para todos los españoles, un gran domingo para todos. Esperemos disfrutarlo”, dijo Alcaraz a EFE mientras participaba en la cena de campeones con la que Wimbledon agasaja a los triunfadores del torneo.

El tenista, que dijo que pudo ver casi todo el partido, consideró que los jugadores españoles “lo han hecho de locos” a lo largo de todo el torneo.

“Preparándome he visto gran parte del partido, (aunque) ha habido algunos minutos que me los he perdido”, relató el murciano, cuya pasión por el fútbol es bien conocida.

Unas horas antes, todavía sobre la pista Central de Wimbledon tras vencer en tres sets a Novak Djokovic, Alcaraz había lanzado un ‘aviso’ a la selección: “Yo ya he hecho mi trabajo, así que veremos”, y confesó que tenía previsto ver el partido, sucediera lo que sucediera.