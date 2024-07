“Hubo un fallo del Servicio Secreto”: exmilitar Manuel Supervielle tras atentado a Trump

Manuel Supervielle, quien es coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, conversó con W Fin de Semana a apropósito del atentado contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), quien resultó herido en la oreja derecha en un tiroteo ocurrido poco después de iniciar su intervención en un mitin en Pensilvania.

Cabe recordar que este ataque causó la muerte de un asistente y dejó otros dos heridos de gravedad en el público. Posteriormente, el FBI identificó al tirador como un hombre blanco que responde al nombre de Thomas Mathiew Crooks, de unos 20 años, que fue abatido por los agentes del Servicio Secreto.

Al respecto, el militar en retiro aseguró que, por el momento, se está a la espera de los detalles de lo que pudo haber fallado en el dispositivo de seguridad que rodeaba al expresidente Trump.

Sin embargo, recordó que el Servicio Secreto es proactivo y no reactivo, lo que significa que su responsabilidad es “prevenir que este tipo de eventos fueran a ocurrir y no esperar a que algo pase para reaccionar”.

“Hubo un fallo por parte del Servicio Secreto (…) somos humanos, las fuerzas humanas y los servicios secretos lo son. Este no es el primer intento (de asesinato de un mandatario, no sé quién está detrás de esto, pero alguien, algún agente, cometió un error. No se trata de que se haya hecho un complot”, expresó Supervielle.